¿Qué es un seguro de alquiler a corto plazo?

El seguro de alquiler a corto plazo no es lo mismo que el seguro de vivienda clásico. ( SHUTTERSTOCK )

El seguro de alquiler a corto plazo es un producto financiero que protege tu propiedad de daños y responsabilidad civil que puedan surgir al alquilar tu casa a huéspedes.

Si un huésped se lesiona durante su estadía y te demanda, la cobertura de responsabilidad civil de tu seguro de alquiler a corto plazo te ayudará a proteger tus finanzas. Este tipo de seguro está diseñado para casos de uso breve y no para alquileres anuales a los mismos inquilinos. Para esta última situación, necesitarás un seguro de propietario.

Es importante destacar que el seguro de alquiler a corto plazo no es lo mismo que el seguro de vivienda clásico. Este último protege tu propiedad de daños y responsabilidad civil en caso de que alguien se lesione en tu propiedad, ya sea que sea un visitante o un familiar. La gran diferencia entre ambos es que el seguro de alquiler a corto plazo cubre al huésped que ha pagado por una estancia corta y no a alguien que no tenga una relación comercial con el propietario.

Varias compañías de seguros ofrecen el seguro de alquiler a corto plazo como una cláusula adicional o endoso en tu póliza de seguro de vivienda actual. Dependiendo de cómo se escriba el endoso o cláusula adicional, puedes pagar solo por las noches en que tengas huéspedes en tu propiedad y no por una cobertura continua. Esto puede reducir tus costos si planeas ofrecer tu propiedad en alquiler solo a tiempo parcial. Sin embargo, otras compañías pueden requerir una póliza separada para cubrir tu alquiler a corto plazo.

Las coberturas comunes de alquiler a corto plazo incluyen la pérdida de ingresos, el uso excesivo de servicios públicos, la infestación, la responsabilidad por licor y el robo de identidad.

¿Cómo adquirir un seguro de alquiler a corto plazo para proteger tu propiedad?

Si estás interesado en obtener un seguro de alquiler a corto plazo para proteger tu propiedad, el primer paso es verificar si tu aseguradora actual ofrece esta opción. Si no es así, puedes buscar otras compañías de seguros para comparar precios y cobertura.

Existen varias aseguradoras nacionales y regionales que ofrecen seguros de alquiler a corto plazo para propietarios, entre ellas:

Allstate: ofrece el seguro de vivienda compartida HostAdvantage.

Farmers: su política ofrece informes de evaluación de inquilinos a través de SmartMove.

Foremost: permite personalizar la póliza de alquiler a corto plazo con diferentes opciones.

Nationwide: ofrece un endoso o cláusula adicional a tu póliza de propietario de vivienda o condominio existente.

Progressive: su póliza de propietario te cubre en caso de pérdida de ingresos por alquiler.

Proper: respaldada por Vrbo, ofrece una póliza 4 en 1 que cubre alquileres a corto plazo, uso personal, viviendas ocasionalmente desocupadas e invitados o inquilinos a largo plazo.

Al contactar con las diferentes compañías de seguros, es importante preguntar sobre los detalles de las políticas y las tarifas. Algunas aseguradoras pueden requerir que obtengas una póliza por separado para cubrir tu alquiler a corto plazo, mientras que otras pueden agregar la cobertura como un endoso o cláusula adicional a tu póliza existente. También es importante tener en cuenta las coberturas comunes de alquiler a corto plazo, como la pérdida de ingreso, el uso excesivo de servicios públicos, la infestación, la responsabilidad de licor y el robo de identidad.