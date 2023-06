Por qué se dice que el alma pesa 21 gramos

¿Has visto 21 gramos? Se trata de una película de 2003 dirigida por Alejandro González Iñárritu y escrita por Guillermo Arriaga. El elenco de la cinta es estelar e incorpora a Sean Penn, Naomi Watts, Benicio Del Toro, Charlotte Gainsbourg, Melissa Leo y Clea DuVall.

El título de la cinta evoca una creencia popular que indica que el alma tiene un peso aproximado de 21 gramos pero, ¿de dónde proviene esta idea?

La idea de que el alma pesa 21 gramos proviene de un estudio realizado por el Dr. Duncan MacDougall en el año 1907. MacDougall, un médico y farmacéutico de Massachusetts, creía que el alma tenía un peso físico y que podría medirse mediante la diferencia de peso en un cuerpo antes y después de la muerte.

Para llevar a cabo su estudio, MacDougall midió el peso de seis pacientes terminales en un hospital en el momento de su muerte. Con el fin de medir la pérdida de peso con precisión, utilizó una balanza especialmente diseñada con una capacidad de medición de 0.01 gramos.

MacDougall afirmó que los pacientes perdieron un promedio de 21 gramos en el momento de la muerte, y concluyó que esta pérdida de peso era debido a la salida del alma del cuerpo. Sin embargo, su estudio fue muy criticado por sus métodos y resultados, y no se ha podido replicar sus resultados en estudios posteriores.

Es importante mencionar que esta idea no tiene ninguna base científica, y no hay evidencia que respalde la existencia de un alma con un peso físico. La idea de que el alma pesa 21 gramos es un mito sin fundamento y no tiene ninguna base en la ciencia.