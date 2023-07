Comer fuera de casa: consejos para elegir opciones saludables

Las ensaladas son una excelente opción cuando comes fuera de casa, ya que suelen estar llenas de verduras frescas y nutrientes. ( FREEPIK )

Cuando se trata de comer fuera de casa, puede resultar desafiante mantener una alimentación saludable. Sin embargo, con algunos consejos prácticos, puedes tomar decisiones inteligentes y disfrutar de opciones nutritivas incluso cuando estás fuera. Aquí tienes algunos consejos para elegir opciones saludables mientras comes fuera de casa:

Investiga y planifica con anticipación: Antes de salir, investiga los restaurantes cercanos y revisa sus menús en línea. Busca lugares que ofrezcan opciones saludables y elige aquellos que se ajusten a tus necesidades dietéticas. Planificar con anticipación te ayudará a evitar tomar decisiones impulsivas poco saludables.

Opta por ensaladas y vegetales: Las ensaladas son una excelente opción cuando comes fuera de casa, ya que suelen estar llenas de verduras frescas y nutrientes. Elije ensaladas con aderezos bajos en grasa o pídelos por separado para controlar mejor la cantidad que consumes. También puedes pedir vegetales como guarnición en lugar de opciones menos saludables.

Controla las porciones: Las porciones en los restaurantes suelen ser más grandes de lo necesario. Para evitar excesos, considera compartir un plato con un amigo o pide una porción más pequeña. Si no es posible, solicita que te empaquen la mitad de la comida para llevar antes de empezar a comer. Esto te ayudará a controlar las calorías y a evitar comer en exceso.

Elige métodos de cocción saludables: Al seleccionar tus platos, presta atención a los métodos de cocción. Opta por alimentos a la parrilla, al horno, al vapor o salteados en lugar de fritos o empanizados. Estos métodos de cocción requieren menos aceite y son opciones más saludables.

Ten cuidado con las salsas y condimentos: Las salsas y condimentos pueden agregar calorías y grasas no deseadas a tus comidas. Opta por salsas ligeras o pide que te las sirvan aparte para controlar la cantidad que añades. Considera agregar sabor a tus platos con hierbas, especias y limón en lugar de salsas cremosas o grasosas.

Bebe agua o infusiones sin azúcar: Evita las bebidas azucaradas y opta por agua, agua con gas o infusiones sin azúcar. Las bebidas azucaradas suelen contener muchas calorías y azúcares añadidos que no son beneficiosos para tu salud.

No te saltes las comidas: Si sabes que vas a comer fuera, no te saltes las comidas anteriores. Saltarse comidas puede llevarte a sentir más hambre y a tomar decisiones poco saludables. Come comidas equilibradas y nutritivas durante el día para mantener tu energía y evitar atracones más tarde.

Recuerda que comer fuera de casa no significa que tengas que comprometer tu salud. Con un poco de planificación y tomando decisiones conscientes, puedes disfrutar de opciones saludables y sabrosas mientras comes fuera.