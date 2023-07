Cómo mantener una alimentación equilibrada en época de ola de calor

Mantener una alimentación equilibrada durante una ola de calor es esencial para cuidar nuestra salud y bienestar en esta temporada. Las altas temperaturas pueden afectar nuestro apetito y elecciones alimenticias, pero es importante mantenerse hidratado y consumir alimentos que nos proporcionen los nutrientes necesarios para enfrentar el calor y mantenernos energizados. Aquí te presentamos algunos consejos para lograr una alimentación balanceada durante esta época:

Hidratación constante: Asegúrate de beber suficiente agua a lo largo del día, incluso si no sientes sed. Las altas temperaturas aumentan la pérdida de líquidos a través del sudor, por lo que es fundamental mantenerse hidratado para evitar la deshidratación.

Opta por alimentos frescos: Durante la ola de calor, privilegia el consumo de frutas y verduras frescas, que además de hidratarnos, nos aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que refuerzan nuestro sistema inmunológico.

Evita comidas pesadas: Las comidas copiosas y pesadas pueden generar una sensación de malestar durante el calor. Opta por platos ligeros y frescos, como ensaladas, gazpachos o ceviches, que son fáciles de digerir y te mantendrán satisfecho sin sobrecargar tu sistema digestivo.

Reduce el consumo de alimentos procesados: Los alimentos procesados suelen contener altos niveles de sodio y azúcares, lo que puede desequilibrar nuestra dieta. Prefiere opciones naturales y preparadas en casa para controlar mejor los ingredientes.

Snacks saludables: Si necesitas un refrigerio entre comidas, elige opciones saludables como frutos secos, yogurt natural o trozos de frutas frescas. Estos snacks te proporcionarán nutrientes y te mantendrán saciado.

Controla el consumo de alcohol y cafeína: Tanto el alcohol como la cafeína pueden contribuir a la deshidratación, por lo que es recomendable moderar su ingesta durante los días calurosos.

Protege los alimentos: Si vas a realizar comidas al aire libre o llevar comida para el trabajo o un picnic, asegúrate de mantener los alimentos protegidos del sol y la temperatura ambiente para evitar su descomposición.

Consume alimentos ricos en potasio: El potasio es un mineral importante para regular el equilibrio hídrico y evitar calambres musculares. Bananas, espinacas, aguacates y patatas son buenas fuentes de potasio.

Escucha a tu cuerpo: Presta atención a las señales de tu cuerpo y come cuando sientas hambre. No te fuerces a comer si no tienes apetito, pero asegúrate de mantener una ingesta adecuada de nutrientes.

Recuerda que mantener una alimentación equilibrada es clave para enfrentar el calor de manera saludable. Adaptar nuestra dieta a las condiciones climáticas nos permitirá disfrutar del verano con energía y bienestar.

