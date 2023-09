Conoce estas técnicas de organización para el hogar

Organizar tu hogar es una habilidad importante que puede ayudarte a crear un espacio limpio, funcional y relajante. Aquí te presentamos algunas técnicas de organización para el hogar que te ayudarán a dejar de desordenar y empezar a simplificar tu vida:

El Declutter

Se trata de despejar o quitar cosas que no necesites de un lugar, para hacerlo más agradable y más útil.

1. Programa tiempo regularmente para deshacerte de objetos que ya no necesitas. Puedes utilizar la regla de "un año sin usar" para decidir qué mantener y qué desechar.

2. Asigna un lugar para todo: Cada objeto debe tener su lugar designado. Cuando termines de usar algo, devuélvelo a su ubicación adecuada. Esto evita que las cosas se acumulen por toda la casa.

3. Usa contenedores y organizadores: Cajas, cestas y organizadores son excelentes para mantener pequeños objetos ordenados. Utilízalos en cajones, estantes y armarios.

4. Maximiza el espacio de almacenamiento: Aprovecha al máximo tus armarios y estantes utilizando soluciones de almacenamiento vertical y organizadores ajustables.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/24/mujer-sosteniendo-jarron-tiro-medio.jpg Cada cosa debe estar en su lugar. (FREEPIK)

5. Etiqueta todo: Etiqueta tus contenedores y estantes para saber lo que contiene cada uno. Esto facilita la búsqueda de objetos y fomenta la organización.

6. Mantén una lista de compras: Evita comprar cosas innecesarias manteniendo una lista de compras. Solo compra lo que realmente necesitas y evitarás el desorden.

7. Implementa una política de "uno entra, uno sale": Por cada nuevo artículo que traigas a tu hogar, considera donar, vender o desechar un artículo similar para evitar la acumulación.

8. Simplifica tus muebles: Opta por muebles funcionales y minimalistas que maximicen el espacio de almacenamiento. Menos muebles tienden a hacer que una habitación se sienta más espaciosa.

9. Limpia y organiza una habitación a la vez: En lugar de abrumarte tratando de organizar toda tu casa a la vez, comienza por una habitación y completa el proceso antes de pasar a la siguiente.

10. Establece rutinas de limpieza: Dedica tiempo regularmente a la limpieza y organización. Esto evitará que el desorden se acumule con el tiempo.

11. Reduce el papel: Digitaliza documentos y opta por recibir facturas y estados de cuenta en línea para reducir la cantidad de papel en tu hogar.

12. Sé consciente de tus compras: Antes de comprar algo, considera si realmente lo necesitas y si encaja en tu espacio. Evita las compras impulsivas.

13. Aprende a decir no: A veces, la generosidad de amigos y familiares puede llevar al desorden. Aprende a decir no a regalos y objetos que no encajan en tu estilo de vida.

14. Revise y ajusta regularmente: La organización es un proceso continuo. Revisa y ajusta tus sistemas de organización a medida que cambien tus necesidades y estilo de vida.

La organización no se trata solo de tener un hogar limpio, sino también de simplificar tu vida y reducir el estrés. Al aplicar estas técnicas de organización, podrás disfrutar de un espacio más ordenado y armonioso.