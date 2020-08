Cambios en los programas de televisión matutinos

Contrario a lo que vemos en otros en países, en la República Dominicana los programas de televisión matutinos se circunscriben a espacios de análisis sociopoliticos.

Tanto los canales de VHF (Very High Frequency o alta frecuencia ) como los de UHF (Ultra High Frequency, frecuencia ultra alta), apuestan por este tipo de formatos.

En los últimos tiempos, productos en gran medida por los cambios que ha sufrido la industria de la televisión por las consecuencias del coronavirus, muchos de estos proyectos han sufrido cambios sustanciales.

Uno de los primeros fue el programa Enfoque Matinal, el espacio que anteriormente sufrió una situación similar con la salida de todo el staff de presentadores para dar paso a uno nuevo encabezado por los periodistas Nelson Rodríguez, Addis Burgos y Pablo McKinney, anunció otros cambios más drásticos.

CDN relanzó su oferta matutina con una restructuración de su programa Enfoque Matinal, que ahora se llama “Despierta con CDN”, que además de nuevos talentos también fortalecerá su oferta informativa.

El veterano periodista Nelson Rodríguez fue el único de los tres que sobrevivió a los cambios. A él se le unieron Katherine Hernández y Julissa Céspedes.

Precisamente, Céspedes fue parte del espacio El Despertador del grupo SIN, y que se transmite de 8 a 10 de la mañana, tras la salida de marino Zapete y Edith Febles.

Los matutinos del grupo de comunicaciones Corripio, también anunciaron cambios. En el caso de Teleantilas, canal 2, su icónico espacio Uno + Uno verá la salida de su principal figura el reconocido periodista Juan Bolívar Díaz, quien aseguró que desea retirarse de los focos y escribir sus memorias.

Hace unos días circuló la información de que el veterano comunicador había sido nombrado cónsul dominicano en España, pero no se ha oficializado.

Del matutino El Día de Telesistema, encabezado por Huchi Lora también se despide de uno de sus rostros por casi doez años, la periodista Amelia Dechamps.

"Siempre estaré agradecida del privilegio que he tenido de compartir todos estos años junto a Huchi y Javier y el resto de la familia que no se ve, el magnífico equipo de El Día y la familia de Telesistema 11, un lugar que siempre consideraré mi casa. Pero, sobre todo, agradecida del privilegio que me han concedido cada uno de ustedes, al recibirme en sus hogares cada madrugada, durante estos años", señaló a través de una misiva con la que se despidió de su casa por una década.

Telemicro y Antena 7 también vieron cambios en sus espacios mañaneros; el primero integró a los periodistas del espacio de Telecentro Alberto Caminero y Lorenny Solano, quienes se unieron a Persio Maldonado, Gerardino Gónzalez y Laura Castellano.

De su lado AN7 al amanecer se despidió de su presentador oficial Homero Figueroa y le ha dado mayor preponderancia a comunicadores emergentes.

Así como estos, varios espacios de Digital 15 sufrieron cambios, algunos salieron del aire y otros como Hoy Mismo de Color Visión dieron un giro a su propuesta.

Algo que se ha visto con estos cambios es que en la mayoría de los casos las figuras se rotan entre los espacios, por lo que no es inusual ver a periodistas que hace un tiempo competían en un mismo horario ser compañeros en nuevas etapas.