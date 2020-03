$!Cantantes de Tercer Cielo dan positivo a coronavirus

El mundo de la música sigue afectada por la pandemia del coronavirus. Los integrantes de la popular agrupación cristiana Tercer Cielo han sido los más recientes en informar que han dado positivo al COVID-19.

A través de sus cuentas de Instagram, la pareja de esposos, integrada por la cantante mexicoamericana Evelyn Herrera y Juan Carlos Rodríguez, confesaron que ambos son positivos al COVID-19.

En su publicación, la intérprete de música cristiana detalló todos los síntomas que el nuevo coronavirus ha causado en su cuerpo.

“De estos últimos 9 días, hoy es el que mejor me siento. Tenía fiebre por 8 días consecutivos, dolores musculares y a veces no podía respirar a profundidad, así como otros síntomas terribles”, contó la artista. “Se me fue el olfato y también la sensación de gusto en mi paladar”, agregó Herrera.

Evelyn Herrera evidenció su fe y agradeció a Dios por mantenerla a salvo a pesar del susto que significó contraer la nueva enfermedad. “Doy gracias a Dios que este virus no atacó fuerte mi respiración, aunque por ratos no podía respirar bien”, continuó en el mensaje que publicó en su red social.

Del mismo modo se mostró su esposo, confiados en que saldrán fortalecidos de este proceso.