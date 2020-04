$!Cantantes de Tercer Cielo se recuperan del coronavirus

Hace unos días los cantantes Evelyn Herrera y Juan Carlos, esposos e integrantes del dueto Tercer Cielo, informaron que habían dado positivo al COVID-19.

Inmediatamente se supo la noticia, se activaron las alertas y sus fanáticos de todo el mundo empezaron a orar. Estas oraciones y la intervención oportuna de los doctores lograron que hoy la pareja esté en franca mejoría.

Así lo informó Evelyn a través de un video subido a la cuenta oficial del dueto cristiano.

“Hola, familia hermosa. Muchisimas gracias por todos sus comentarios y oraciones. Me siento mucho mejor. Ya casi van a ser tres semanas este martes que viene y estoy tan agradecida con Dios por estar con mi familia, por protegernos...

...Han sido unas dos semanas y media muy fuertes, pero estoy tan contenta que estoy mucho mejor ya. Es la primera vez que me arreglo. He estado en pijamas, no tenía fuerzas para levantarme ni bañarme. Tuve que esforzarme todos los días, porque este virus es algo que toma el cuerpo y te ataca con todo. No es un juego...

...Por favor, quédense en casa por su familia y su comunidad. Es demasiado contagioso, y estoy contenta de que nuestras hijas están saludables. Juan Carlos está mucho mejor. El es súper fuerte”, dijo.