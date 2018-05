Cardi B cierra su cuenta de Instagram tras insultos de rapera Azealia Banks

Banks continuó: “Solo estoy hablando de esta caricatura de una mujer negra que las mujeres negras nunca podrían salirse con la suya. Si mi ortografía y gramática fueran tan malas, me cancelarían. Si Nicki Minaj deletreara así, la estaríamos atacando todo el día “.

En una entrevista en el programa radial The Breakfast Club el pasado 11 de mayo, la disputa entre Cardi B y Azealia Banks volvió a reavivarse. Banks la llamó desde una “rata analfabeta y sin talento” hasta una “caricatura de una mujer negra”.

La rapera de origen dominicano, Cardi B, no es la excepción, pues su pegada en la música y en el mercado americano le ha traído junto a los premios, muchos dolores de cabeza.

La respuesta de Cardi B

Cardi B no se quedó callada ante los comentarios ofensivos y rápidamente respondió en sus redes sociales de Instagram y Twitter para luego cerrarlas: “Soy del barrio. Hablo como hablo, soy como soy. No elegí ser famosa, la gente me eligió”, dijo con firmeza.

“La gente me siguió en Instagram y la gente me dio una plataforma para presentar mi talento”, escribió Cardi.

“Nunca pedí ser un ejemplo o un modelo a seguir, no quiero cambiar mi forma de actuar porque soy famosa, es por eso que me importa lo que hago.

Esto viene de una mujer que se decolora pero quiere abogar. ADIÓS. No me disculpo ni me suicido por ser quien soy “.

Esta no es la primera vez que Cardi y Banks han luchado en línea. En septiembre, Banks llamó a Cardi “Nicki Minaj de un hombre pobre” y la acusó de usar un escritor fantasma para su canción “Bodak Yellow”. En respuesta, Cardi publicó un vídeo de Banks bailando al “Bodak Yellow” en un club.

Cardi B se encuentra embarazada de una niña, y recientemente causó sensación en su debut en la Gala del MET con un diseño con incrustaciones de gemas: un Moschino firmado por Jeremy Scott.