Cardi B sobre el tema haitiano: “Dijeron ella quiere unir los dos países, pero ¿cuándo yo dije eso?”

La publicación que hiciera la rapera de una foto en la que se ve la bandera dominicana y haitiana juntas durante una protesta en los Estados Unidos, caus[o polémica y muchos la acusaron de anexionista. Pero, ella no se quedó callada ante las acusaciones y en un live en su cuenta de Instagram le dedicó unas palabras en español a aquellos que la enjuiciaron.

“Hicieron una versión de eso y dijeron ‘Cardi quiere unir los dos países’, pero ¿cuándo yo dije eso? Ustedes están locos. Ustedes son estúpidos. Yo puse esa foto porque es un símbolo de paz, porque no es un secreto que los haitianos y los dominicanos no se llevan muy bien y, claro, yo me sé la historia, yo me sé mi historia. Pero eso es un símbolo de paz”, dijo.

Cardi B también hizo referencia a las manifestaciones y el movimiento Black Lives Matters. “Lo que esta pasando en los Estados Unidos es que (a) los afroamericanos la policía los está matando; los están matando y no hacen justicia. No se hace justicia y por eso es que aquí la gente está marchando y haciendo huelga”, aseguró.

Fiel a su estilo directo y sin poses la rapera quiso poner claro a los que se sienten presumidos por ser dominicanos. “Ustedes, que se sienten muy presumidos, yo les voy a decir algo. Aquí en los Estados Unidos, porque yo no vivo en la República Dominicana, pero yo sí vivo aquí, y déjame decirte algo, aquí un dominicano y un haitiano lo tratan lo mismo, como una mierda... En este país tú puede ser un dominicano blanquito, porque yo tengo familia dominicana que son blanca, y como quiera en este país lo tratan mal... Tú puedes ser el mejor médico, y desde que tu llegas a este país, o el mejor ingeniero, y porque tú hablas el inglés wasasa, tienes que trabajar en un MacDonald’s y ser taxista en un Uber”, expresó.