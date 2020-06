$!Caribbean Cinemas abrirá cines en Puerto Rico este jueves

Caribbean Cinemas anunció que comenzará este jueves, 18 de junio la apertura paulatina de cinco de sus cines en Puerto Rico.

De acuerdo al periódico El Nuevo Día, los primeros cines en abrir de la cadena que también funciona en la República Dominicana tendrán dos tandas tandas desde las 2:00 p.m. hasta las 7:30 p.m.

Según la información del periódico boricua para la semana del 25 de junio, se contempla expandir la apertura a cines del área norte, este, así como de varios adicionales en el área metro, incluyendo Fine Arts Popular.

En las primeras semanas de apertura la cadena presentará, con precio de descuento, las películas que se habían quedado en cartelera al momento del cierre y algunos reestrenos mientras llegan los primeros estrenos en julio. Entre los títulos que van a reestrenar se encuentran: la película dominicana "No es lo que parece" ,"The Hunt", "I Still Believe", "Yerba Buena", "Sonic the Hedgehog", "Trolls World Tour", "Despicable Me 2", "Furious 7", "Jurasic World", "Bloodshot", "The Invisible Man", "Mission Impossible: Fallout". A partir de julio, se esperan los estrenos: "Unhinged", "Mulan", "Tenet", "Greenland" y "The Broken Hearts Gallery", entre otros.

Según la reseña, un equipo de la empresa preparó las salas de cine, sistemas y protocolos para cumplir con los requisitos establecidos y medidas que brinden confianza al público que les visite. De igual forma, se adiestró a los empleados para proveerles las herramientas necesarias para su protección y que puedan manejar efectivamente la interacción con los clientes.

Apertura en RD

Se recuerda que en el país la re apertura de los cines, discotecas y espectáculos está prevista para la cuarta fase, contemplada para el 24 de agosto.