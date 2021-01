$!Carlos Silver responde si intentaría buscar el récord Guiness por cuarta vez

El cantautor dominicano Carlos Silver asegura sentirse muy bien tras el más reciente intento de récord Guiness de más horas cantando. Según el artista contrario a los intentos previos, esta vez no estuvo tan desgastado física y emocionalmente, y esto se evidenció en su comparecencia con los medios a pocas horas de finalizada la hazaña.

En entrevista para el programa radial "Alofoke Radio Show", el cantautor llamó absurdas las opiniones vertidas por algunos en redes sociales que dan por un hecho que él tiene una obsesión con este récord, incluso poniendo en peligro su vida. Por tercera vez, Guiness no certificó al cantautor.

"Es lo más absurdo que he escuchado...el hombre debe morir de pie y no vivir de rodillas. Cuando tú haces una obra y no reconocen su tu valor tienes que luchar por lograr el legado...Si yo hubiese buscado publicidad y reconocimiento debí pararme en el segundo récord", respondió a sus detractores de redes sociales.

"Me dieron dos ataques cerebral y uno cordíaco...yo no persigo un papel colgado en la pared, yo persigo que si me muero en mi tumba diga no te rindas nunca...yo no conozco el término de tirar la toalla. Yo sé que mucha gente ha sufrido conmigo, pero mi objetivo n es que sufran sino que celebren conmigo un récord realizado", acotó ante la pregunta de por qué no tirar la toalla si ha visto su salud seriamente amenazada.

En el minuto 9:15 de la entrevista que duró casi treinta minutos, el cantautor respondió si se embarcaría en un nuevo intento. "No se trata de un certificado se trata de una meta", señaló dejando implícito que podría intentarlo una vez más.

Confesó que ha perdido todos sus bienes y ahorros por la búsqueda de su meta. Aseguró que el presupuesto más bajo que se hizo en los intentos fue de 9 millones de pesos. Y admitió que aunque recibió muchas promesas del Gobierno anterior, pero no recibieron los recursos prometidos.

Silver asegura que recibió una oferta de una televisora de España, para realizarlo en octubre del próximo año para realizarlo en Madrid, España, pero no dejó claro si aceptaría, aunque reiteró: "Hasta que yo no logre mostrarle al mundo y a mis hijos que no debemos rendirnos para lograr nuestros sueños yo no voy a detenerme", respondió.

El cantante volvió a quejarse del comportamiento que le dio Guiness a su intento.

Silver volvió a quedarse sin la certificación de Guinness para su intento de obtener el récord de más horas cantando y destronar al recordista actual, el indio Sunil Waghmare en el año 2012.

Pese a que las tres veces que ha competido, 2016, 2019 y 2020 ha superado las horas cantando, varias fallas en el procedimiento le han impedido obtener la certificación y llama la atención que las últimas dos veces el veredicto es el mismo: Carlos se tomaba “las pausas de descanso más largas de lo permitido”.

A esta conclusión llegaron los adjudicadores en una comunicación enviada y publicada por el propio artista criollo este miércoles, en la que explicaban por qué no logró el título:

“Luego de revisar todas las evidencias requeridas para el intento de récord del maratón de canto más largo del mundo, entendemos que, el Sr. Silver no cumplió con los lineamientos durante el intento de récord, especialmente el relativo a las pausas de descanso permitidas, habiendo sido las mismas más largas de lo permitido en nuestro reglamento. Es por esto que, en este particular, Guinness World Records determinó que el récord debe continuar en poder del recordista actual”.