$!Carta ante el féretro de Anthony Ríos (con títulos de sus canciones)

*Viejo amigo: Hoy me embarga una "Señora tristeza" al oír "La canción de tu adiós", y, "Con el permiso de mis sentimientos", te recuerdo como todo un "Hombre libre" que para dar felicidad tan sólo pedía "Comprender más y amarse menos".

Admito que "Hoy daría yo la vida" por volverte a ver, aunque en realidad, tú "Estás donde no estás" y estás conmigo. Gracias hermano de siempre porque nos enseñaste a sobrellevar la "Fatalidad" de un "Absurdo otoño".

Dime entonces, "Cómo no voy a quererte"? No se allá "Lo qué te espera", pero "Pudiera ser" que estuviéramos juntos, si total, la vida no es más que una "Mancha", tan frágil que se puede incluso hasta "Morir de amor".

Es más, yo me declaro "Condenado a quererte", y aunque reconozco "Hoy no es ayer" y que "Nada somos ya", un día tu "Corazón mágico" le dijo a mi alma abatida: Aquí estoy por "Si un día te sientes sola". Y por ese "Niño Jesús" que aún llevas contigo, yo me comprometo a mantener vivo tu legado y tu recuerdo.

Ay, "Si entendieras" todo lo que significaste para nosotros. Todo lo que viví y morí en tus versos cantados, en tus locuras, en tu humor lleno de amor, en tus vivencias, etc. "Anthony", tú en realidad nos diste "Ríos" de ti. Por eso, por nada y por todo, solo me queda decirte: ¡Estoy a tu orden!

Wilson Díaz,

periodista y escritor