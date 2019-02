$!Celinés: “Renuncié a Acroarte hace 1 año y con mis derechos bien claros”

“Renuncié a la Asociación de Cronista de Arte (Acroarte) hace 1 año y con mis derechos bien claros”. Con estas palabras se defiende Celinés Toribio, la dominicana nominada a Premios Soberano como “Actriz del Año” por su papel de “La Leona” en la película “Que León”. Se defiende de un supuesto mal intencionado informe que asegura que la actriz renunció convenientemente para que fuera tomada en cuenta por los premios este año.

“Al principio leí esa noticia y lo primero que pensé fue hacer lo que siempre he hecho: ignorar comentarios negativos, pero al ver que otros medios se hicieron eco y la noticia, pretende empańar mi felicidad al estar nominada, pues decidí desmentir algo que es totalmente falso. Esa nota, ataca directamente la transparencia de Acroarte ante su justo trabajo de nominados”, dice.

En una comunicación enviada a Diario Libre afirmó que con sus 23 ańos de carrera pública “da pena” que tenga que explicar que su renuncia la hizo dentro del tiempo requerido a pesar de que muchas personas conocen bien su trayectoria y sobre su dimisión en Acroarte hace ya 12 meses.

“Mi renuncia se debió a que llevo años viviendo fuera de New York y ya no estaba tan activa con la filial como antes lo estaba, debido a mis compromisos cinematográficos tanto en mi país como en Los Ángeles”, comentó Toribio.

El documento de prensa dice que esta es la primera vez que Celinés Toribio recibe una nominación debido a que los miembros de Acroarte y sus filiales no tienen derecho a ser nominados.

Agrega que no es la única que ha renunciado de la institución, ya en el pasado lo han hecho personalidades como Janeiro Matos y Alipio Coco Cabrera.

“Estoy feliz y agradecida con Acroarte y con la filial de New York, con mis colegas con las que comparto la nominación y con el público que ha acogido el papel de La Leona con tanto amor. Pero una nominación no me hace ni mejor ni más grande. Por el contrario me motiva a seguir dando el 1,000% y a seguir mejorando mi arte”, concluyó Celinés.