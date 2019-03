$!Celso Marranzini también critica que Acroarte diera un Soberano a El Alfa

El empresario Celso Marranzini coincidió este sábado con la presentadora de televisión Mariasela Álvarez, quien deploró que se le entregara un premio Soberano al cantante urbano El Alfa, al considerar que solo representa valores negativos.

El exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) dijo que de seguir como va la premiación que cada efectúa año la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), “pronto todos los premios se repartirán a lo peor de la sociedad”.

En ese sentido, Marranzini se preguntó cuál será el ejemplo para las nuevas generaciones.

La directiva de Acroarte no se ha referido al tema.

El empresario hizo pública su postura sobre el tema en su cuenta de Twitter @celsomprp en el cual hizo mención a la comunicadora advirtiendo que ella tiene mucha razón en cuestionar el Soberano otorgado a El Alfa como Artista Urbano más Destacado en el 2018.

“Este joven fue el que insultó a Duarte en la plaza de La Bandera y luego fue multado. Y el martes fue premiado por su gran pegada luego de su encomiable hazaña, con varios éxitos que ´resaltan´ los valores familiares y la educación ¿En serio? Si estoy equivocada y no es el mismo artista que canta esas bellezas, corríjanme por favor, que saben que no escucho esa clase de ´arte´. Pero si es el mismo y esos son los éxitos por los que fue reconocido, entonces estamos premiando no sólo los anti valores, sino también, la HIPOCRESÍA, la de TODOS! Eso es una burla ☹️Y así nos va...”, fue la reacción de Alvarez, productora y conductor del espacio televisivo “Esta noche Mariasela”, que se transmite por Color Visión, canal 9.

Al recoger el premio, Enmanuel Herrera, nombre de pila del artista, hizo un llamado a rescatar los valores para mejorar la sociedad, lo que ha sido duramente criticado, debido al contenido de sus canciones, por el lenguaje explícito que contiene sobre sexo, drogas, riqueza fácil, entre otros temas fuertes. Al otro día de recibir el premio salió un vídeo en cual muestra varios cortes de sus temas, algunos de los cuales fueron censurados por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.