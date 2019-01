Chavo Dembow, el personaje de Juan Carlos Pichardo que ya es un artista urbano

Con poco tiempo en los medios de comunicación, el joven humorista Juan Carlos Pichardo ha sabido abrirse paso y ha demostrado que su talento no es cosa de un ratico.

Aunque comenzó como imitador de voces, el humor se convirtió en su pase a la televisión, la radio, el teatro y el cine, quien está en la pantalla grande en la película “Casi fiel” de Roberto Ángel Salcedo.

Además de participaciones permanentes en los programas Divertido con Jochy y Esta noche Mariasela.

Éxito de Chavo Dembow

De los personajes que Juan Carlos ha llevado a la televisión, Chavo Dembow entró con el objetivo de quedarse, y como suele suceder, ‘le llegó su momento’. Se trata de un joven artista urbano que busca pegarse y que aprovechaba cualquier talento que asistía al programa Divertido con Jochy para Chavo Dembow ‘darse a conocer’ y de paso pedirle una colaboración musical.

En las rutinas, Chavo Dembow comienza a improvisar, poniendo a los urbanos a temblar, uno de ellos ha sido Mozart la Para.

Ahora, el ‘exponente urbano’ sacó el tema ‘Popy Wannabe’, una parodia a aquellas chicas que andan en los lugares exclusivos y visten como los jóvenes adinerados, pero que en realidad no lo son. “Popy” vino a sustituir los términos “hijo de papi y mami” y “Jevito”.

Conversamos con Juan Carlos Pichardo jr. vía telefónica, y reveló que decidió hacer la canción el pasado 28 de diciembre.

“Fue simplemente un momento de creatividad, me sonaba en la mente ese corito. Luego paso a hacer el coro y con el resultado final quise grabarla. El tema lo escribí como a las 12:00 de la medianoche. Al otro día la grabé”, cuenta Pichardo a DL.

Relata que no se imaginó que iba a tener tanta repercusión, sin embargo, le encantó tanto que deseaba que fuera un éxito. “De hecho, me han mandado mensajes de otros países, de niños cantando la canción, no esperaba que fuera tanto”, indica.

Chavo Dembow vs Juan Carlos

“Ya el personaje tiene vida propia. A mí me han preguntado en la calle que si Chavo Dembow realmente soy yo”, confiesa el creativo.

El joven comentó que este año decidió darle más carácter al papel porque “tiene mucho potencial”.

¿Cómo nace Chavo Dembow?

Pichardo responde que siempre le ha gustado improvisar, y encontró una manera que pulir ese talento. “Creo que tengo el don de improvisar y me encanta hacerlo. El personaje ha ido creciendo; no tenía apoyo, no tenía pista. Estaba como el aeropuerto de Herrera, sin pista”, cuenta entre risas.

Chavo Dembow experimentó el mismo cambio físico que Pichardo. Al principio era gordo y utilizaba una gran suera negra con una gorra que le cubría por completo los ojos y una cadena o bling bling con un candado. Ahora, (luego de su cirugía bariática) solo le ha conservado la gorra, pues viste a lo “jevito”, con polos ajustados al cuerpo.

Pichardo siempre aprovecha la oportunidad para improvisar con Mozart la Para. Y ambos han conectado. Él considera que debe tener un efecto en el oponente y se debe pulir con el tiempo. “Mientras más lectura tiene una persona se le dará más fácil el repentismo”. Con Mozart ha actuado en shows en vivo y en Divertido con Jochy.

¿Qué es lo que le gusta de Chavo Dembow? Pichardo refleja que las canciones del Chavo no tienen letras obscenas.

Juan Carlos Pichardo reveló que está en reuniones para realizar el videoclip de Popi Wannabe.

Y compartió la alegría de que Sony Music le está distribuyendo la canción en todas las plataformas digitales.

“Inmediatamente saqué el tema, se comunicó conmigo Emiliano Vásquez, el representante de Sony Music Latinoamérica. Y la canción está rodando en todos lados”, declara.

El humorista tendrá un 2019 muy urbano. Sony Music Latinoamérica está distribuyendo su sencillo.