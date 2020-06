$!Cinco películas que denuncian el racismo

La ola de protestas y violencia que se vive actualmente en los Estados Unidos parecen sacados de una película, y es precisamente el cine uno de las vías de denuncia que ha utilizado el pueblo norteamericano por años. Tras el asesinato George Floyd en EE.UU. las lucha para erradicar el racismo a recobrado ímpetu.

Películas galardonadas con Oscar y Globos de Oro han desnudado la diferencia de razas. El “White privilege” (privilegio de los blancos) están muy arraigados en la cultura mundial, sin embargo, algunos directores y guionistas han decidido contar conmovedoras historias, pero al final, la realidad parece no cambiar. Historias como “The Help”, “12 años de esclavitud”, “Invictus” y “Tales from the Hood”, han sido alabadas por la crítica, pero su éxito en el cine no ha significado un cambio en la manera en el que el mundo valora a las personas de color.

#1 Matar un ruiseñor

En este clásico del cine de 1962 dirigido por Robert Mulligan, nos vamos hasta la época de la Gran Depresión en una pequeña localidad de Alabama, en el Sur de Estados Unidos. La historia, basada en una novela de la escritora Harper Lee (igual de recomendable que la película), nos cuenta cómo el abogado Atticus Finch, encarnado por Gregory Peck, tiene que defender a un hombre negro acusado de haber violado a una mujer blanca. Además del racismo, se trata también la diversidad y la visión que sobre la discapacidad tiene la sociedad.