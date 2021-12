Spider-Man: No Way Home llegó, finalmente, esta semana a todos los cines del mundo. Y ahora su protagonista, el propio Tom Holland, ha afirmado que No Way Home es todavía más grande que Avengers: Endgame.

“Creo que la película es más grande que ‘Endgame’ por la historia cinematográfica que tiene. ‘Endgame’ es una obra maestra. Me encanta ‘Endgame’ y ser parte de ella fue increíble, esta culminación de 10 años de trabajo que estaba conduciendo a este momento. Pero esta película de Spider-Man son 20 años de trabajo", dijo en una entrevista reciente.

"Son tres universos diferentes. Nadie podría haber soñado nunca que Sony y Marvel podrían unirlos a todos. Ya sabes, Doc Ock, Green Goblin, el Lagarto, Sandman, todos han vuelto y están en una película y es increíble. Es alucinante”, agregó.

Actualmente Sony y Marvel tienen una gran relación con respecto a sus personajes, lo cual permitirá una nueva trilogía, además de una serie animada que llegará a Disney+ donde conoceremos el origen de este Spider-Man y cómo obtuvo sus poderes.