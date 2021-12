En esta combinación de imágenes, el arte promocional de Being the Riccardos, que se estrena el 21 de diciembre en Amazon; Dont Look Up, que llega a Netflix el 24 de diciembre, y The Mezzotint, que debuta el 24 de diciembre en BritBox. ( Amazon/Netflix/BritBox vía AP) )

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

— Nicole Kidman y Javier Bardem interpretan a Lucille Ball y Desi Arnaz en “Being the Ricardos” de Aaron Sorkin, una representación inteligente y divertida del mundo del espectáculo que lleva al público tras los bastidores de una relación complicada en una semana especialmente tensa de la serie “I Love Lucy” ("Yo amo a Lucy"). Ninguno de los actores se parece a los ídolos que retrata, y los realizadores han recibido algunas críticas comprensibles por elegir a Bardem, que es español, como un cubanoamericano. Sin embargo, parecen capturar el espíritu de los personajes y sus fascinantes contradicciones. “Being the Ricardos” estará disponible en Amazon Prime Video el 21 de diciembre.

— Resulta difícil creer que han pasado 22 años desde que el enigma de la píldora roja y la píldora azul llegó a nuestras vidas, pero Lana Wachowski regresa para hacernos cuestionar nuestras realidades una vez más con “The Matrix Resurrections” ("Matrix Resurrecciones"), en cines y el servicio de streaming HBO Max el 22 de diciembre. Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss regresan como Neo y Trinity en un elenco que incluye a Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Christina Ricci y Priyanka Chopra. Y si necesitas hacer un pequeño repaso antes de sumergirte en la cuarta entrega de la serie, las tres primeras también están actualmente en HBO Max.

— Leonardo DiCaprio encabeza un elenco estelar que incluye a Jennifer Lawrence, Cate Blanchett y Meryl Streep en “Don’t Look Up” ("No miren arriba"), una comedia sobre el fin del mundo que se estrena en Netflix el 24 de diciembre. Dirigida y coescrita por Adam McKay, cuyos créditos incluyen “Vice” ("El vicepresidente: más allá del poder") y “The Big Short” ("La gran apuesta"), esta alegoría sobre el cambio climático presenta a DiCaprio y Lawrence como un par de científicos que descubren un enorme cometa que se dirige a la Tierra. El problema es que a nadie parece importarle.

— El incansable creador de “Hamilton” Lin-Manuel Miranda creó ocho canciones originales para la encantadora cinta animada de Disney “Encanto”, sobre una familia colombiana mágica y la única hija sin superpoderes. Mark Kennedy de AP escribió en su reseña que “‘Encanto’ es una película sobre la presión de estar a la altura de las altas expectativas y el miedo a revelar imperfecciones. Se trata de marginados e inadaptados a la vista”. Aquellos que no pudieron verla en el cine tendrán la oportunidad de hacerlo ahora en Disney+ el 24 de diciembre, justo a tiempo para las vacaciones de Navidad.

— Lindsey Bahr

MÚSICA

— Un álbum en vivo de Chuck Berry se lanzará póstumamente esta Navidad en formato digital. “Live From Blueberry Hill” incluye actuaciones grabadas entre julio de 2005 y enero de 2006 en el café Blueberry Hill en St. Louis, uno de los lugares favoritos de Berry para tocar. El álbum presenta a Berry interpretando clásicos como “Roll Over Beethoven”, “Sweet Little Sixteen” y “Johnny B. Goode”. También incluye “Rock and Roll Music”, “Let It Rock”, “Carol/Little Queenie”, “Around and Around”, “Nadine” y “Mean Old World”.

— U2 estrena nueva música como parte de la banda sonora de la cinta animada “Sing 2”, que se estrena el miércoles 22 de diciembre. La secuela, en la que el cantante de la banda Bono interpreta un personaje llamado Clay Calloway, también incluye “bad guy” de Billie Eilish, “Goodbye Yellow Brick Road” de Elton John y a Scarlett Johansson cantando “Stuck In a Moment You Can’t Get Out Of” de U2. Taron Egerton hace un cover de “A Sky Full of Stars” y Halsey uno de “Could Have Been Me” de The Struts. Otra canción de U2, “Where the Streets Have No Name”, es interpretada en la película por Tori Kelly, Taron Egerton, Johansson, Reese Witherspoon y Nick Kroll.

— Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— TCM está en modo maratón, presentando películas con espíritu navideño sin parar esta semana hasta el día de Navidad. Entre los tútulos más destacados: “Meet Me in St. Louis” ("La rueda de la fortuna") de 1944 (martes 21 de diciembre), con la clásica versión de Judy Garland de “Have Yourself a Merry Little Christmas”; “The Shop Around the Corner” ("El bazar de las sorpresas") de 1940 (viernes 24 de diciembre), protagonizada por Margaret Sullavan y James Stewart en un romance tan duradero que se ha rehecho dos veces, incluyendo como “You’ve Got Mail” ("Tienes un e-mail") de 1998; y “The Bishop’s Wife” ("Un enviado del cielo") de 1947, con Cary Grant como un ángel bien vestido enviado para ayudar al hombre de fe David Niven y su esposa Loretta Young (viernes 24 de diciembre).

— Los Premios del Centro Kennedy honran una impresionante lista de actores, cantantes y comediantes por sus contribuciones a la cultura estadounidense. En su 44ta edición, incluyen al cantante de ópera Justino Díaz, el fundador de Motown Berry Gordy, el creador de “Saturday Night Live” Lorne Michaels, la actriz y cantante Bette Midler y la cantautora Joni Mitchell. Entre los que les rinden homenaje se encuentran Andra Day, Herbie Hancock, Scarlett Johansson, Steve Martin, Chita Rivera y Stevie Wonder. El especial de dos horas se transmitirá el miércoles 22 de diciembre por CBS.

— En la gran tradición de las historias de fantasmas británicas para Navidad llega “The Mezzotint”, que debuta el 24 de diciembre en el servicio de streaming BritBox. Rory Kinnear interpreta al curador de un museo universitario, el señor Williams, quien recibe una imagen grabada que parece mostrar simplemente una casa de campo de noche. Pero, ¿hay una figura en la esquina moviéndose y una historia aterradora detrás de ella? ¡Obvio que sí! Si el especial de media hora adaptado por el actor y guionista Mark Gatiss de un cuento de MR James te abre el apetito por otras historias igualmente escalofriantes, BritBox ofrecerá una gran cantidad de cuentos de los años 70 en adelante a partir del lunes 20 de diciembre.