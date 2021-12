En esta imagen difundida por Sony Pictures, Tom Holland actúa en una escena de Spider-Man: No Way Home de Columbia Pictures. ( Sony Pictures vía AP )

Nunca subestime a su amistoso vecino Spider-Man, incluso cuando hay un virus mutante activo. A pesar de las crecientes preocupaciones por la variante ómicron del coronavirus, “Spider-Man: No Way Home” fue la película más taquillera en las salas de cine de Norteamérica este fin de semana, y no sólo eso: tuvo el tercer mejor estreno de toda la historia, después de “Avengers: Endgame” y “Avengers: Infinity War”.

“Spider-Man: No Way Home”, de Sony y Marvel, acumuló 253 millones de dólares en 4,325 locales en Norteamérica, según estimados del estudio el domingo. “Avengers: Endgame” obtuvo 357.1 millones en su debut, y “Avengers: Infinity War” recaudó 257.7 millones al llegar a las salas.

Son momentos difíciles para los cines, debido a la amenaza de la contagiosa variante ómicron.

“Los resultados históricos de ‘Spider-Man: No Way Home’ vistos este fin de semana, de todo el mundo y a pesar de numerosos desafíos, ratifican el impacto cultural inigualable de películas exclusivas para su exhibición en cines cuando se promueven con visión y empeño”, declaró Tom Rothman, presidente y director general de Sony Pictures, en un comunicado.

“Todos nosotros en Sony Pictures estamos sumamente agradecidos por el talento extraordinario, tanto enfrente como detrás de las cámaras, que hicieron posible esta película histórica”, añadió.

Las reseñas han sido buenas también. La cinta recibió un 94 % de buenas calificaciones en Rotten Tomatoes.

Por su parte, “West Side Story” obtuvo 3.4 millones de dólares, una caída de 67 % con respecto al fin de semana anterior.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras finales en Norteamérica serán dadas a conocer el lunes.

1. “Spider-Man: No Way Home”, 253 millones de dólares.

2. “Encanto”, 6.5 millones.

3. “West Side Story”, 3.4 millones.

4. “Ghostbusters: Afterlife”, 3.4 millones.

5. “Nightmare Alley”, 3 millones.

6. “House of Gucci”, 1.9 millones.

7. “Eternals”, 1.2 millones.

8. “Clifford The Big Red Dog”, 400,000.

9. “Resident Evil: Welcome to Raccoon City”, 280,000

10. “Venom: Let There Be Carnage”, 220,000