El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha vuelto a las salas de cine con el estreno de su entrega #27 y una de las películas más esperadas del año, “Spider-Man: No Way Home”. Este filme, dirigido por Jon Watts, es protagonizado por Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Willem Dafoe, Jamie Foxx, Tony Revolori, J.K. Simmons, Angourie Rice, Alfred Molina, Jacob Batalon y Jon Favreau. En esta nueva aventura del héroe arácnido veremos cómo su vida ha sido afectada por los eventos de “Spider-Man: No Way Home” (2019) y ahora que la identidad secreta de Spider-Man ha sido revelada al público, Peter Parker (Tom Holland) se ve obligado a pedirle ayuda al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Aun así, cuando un hechizo sale mal y comienzan a aparecer peligrosos y extraños enemigos de otros mundos, Peter se ve obligado a enfrentarlos y así descubre lo que realmente significa ser Spider-Man. Por cierto, esta película tiene lugar directamente después de los eventos de “Spider-Man: Far from Home”. Lo que significa que esta historia se desarrolla entre la primavera y el otoño del 2024.

Con “Spider-Man: No Way Home” se completa la primera trilogía de MCU dirigida por el mismo director, Jon Watts. Aunque este cineasta ha mantenido un estilo familiar en las tres películas, tomando su tiempo para desarrollar agradables personajes, dándole la oportunidad al público de encariñarse con ellos sin dejar a un lado las escenas de acción ni el drama de la vida personal de Peter Parker. Lo que sí ha cambiado es que de una película a otra las aventuras se van tornando más épicas y los riesgos aumentan exponencialmente. A nivel técnico todo está muy bien realizado, desde los efectos visuales hasta las coreografías de las escenas de acción y esto ayuda al público a apreciar cada detalle de las distintas formas en las que se manifiestan los poderes y habilidades de los personajes del filme. Por eso, mientras más grande la pantalla donde vea este filme, más podrá apreciar esta experiencia.

En cuanto a las actuaciones hay que destacar que esta es la mejor interpretación de Tom Holland como Peter Parker y Spider-Man, y la historia le da la oportunidad de explorar nuevas facetas de su personaje y demostrar cómo ha evolucionado desde su introducción al MCU. Otros actores que vale la pena destacar son Zendaya, Marisa Tomei y Willem Dafoe, pero la realidad es que todo el elenco hace un buen trabajo.

“Spider-Man: No Way Home” es una película llena de momentos emotivos, sorpresas, secuencias de acción y distintos elementos que van generando deseos de gritar, aplaudir, reír y llorar, por lo que la hace una experiencia más memorable verla en una sala de cine. Aún, así, no es del todo perfecta porque sí existen algunos agujeros en el guion y varios desaciertos con el manejo de algunos personajes; no obstante, no es nada catastrófico y no afecta la calidad de la película. Por cierto, esta película incluye dos finales adicionales, uno a mitad de los créditos y otro después de los créditos; sin embargo, ambas impactan de manera relevante el futuro de Spider-Man y el resto del MCU.

De todas formas, “Spider-Man: No Way Home” es una carta de amor a los fans del Hombre Araña, el MCU y al género de películas de los superhéroes. Aunque tener el contexto de haber visto los filmes de ambas franquicias (MCU y SONY) ayuda a apreciar esta producción de una manera distinta, sigue siendo una película para todo el mundo y es una buena excusa para ir al cine y compartir una experiencia divertida en esta época navideña.