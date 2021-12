Tras el estreno de Spider-Man: No Way Home y el final de Hawkeye ¿Qué se viene?

El Universo Cinematográfico de Marvel es una de las franquicias más exitosas del cine. Al momento se llevan estrenadas 26 películas y 17 series en diferentes plataformas. Tras el estreno de Spider-Man: No Way Home y el final de Hawkeye, la pregunta es sencilla ¿Qué viene por delante?

Aquí listamos todas las películas de Marvel para el próximo año:

- Doctor Strange and the Multiverse of Madness (película) - 6 de mayo 2022.

- Thor: Love and Thunder (película) - 8 de julio 2022.

- Black Panther: Wakanda Forever (Película) - 11 de noviembre 2022