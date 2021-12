Recientemente trascendió la información que asegura que la productora de Spider-Man les pidió a Tom Holland y Zendaya que no se enamoraran.

Fue Amy Pascal, la productora de Sony, quien les sugirió a Zendaya y a Tom Holland que no se enamoraran.

“Me llevé a Tom y Zendaya a un lugar, por separado, cuando los elegimos por primera vez y tuvimos una conversación. No vayan por allí, simplemente no lo hagan. Traten de no hacerlo. Les di el mismo consejo a Andrew y Emma. Puede complicar las cosas, ¿sabes? Y todos me ignoraron”, fue la declaración de Amy Pascal a The New York Times.

Fuente externa ( Tom Holland y Zendaya.)

Brad Pitt y Angelina Jolie

Fueron una de las más famosas y sólidas de Hollywood durante mucho tiempo. De hecho, la noticia de su ruptura fue bastante traumático para las revistas del corazón. Pero antes de que eso sucediese, ambos rodaron esta película, 'Frente al mar' (2015), un intento, según decía la propia Jolie, de salvar el matrimonio. Obviamente, no funcionó.

Fuente externa (Angelina Jolie yBrad Pitt.)

Robert Pattinson y Kristen Stewart

La pareja protagonista de la saga 'Crepúsculo' era también la pareja real de moda en Hollywood. Robert Pattinson y Kristen Stewart compartieron cinco películas ('Crepúsculo', 'Luna nueva', 'Eclipse' y las dos partes de 'Amanecer') entre vampiros en la ficción basada en las novelas de Stephenie Meyer, y detrás de las cámaras se convertían en los ídolos de una generación adolescente que quería creer en el amor. Rompieron en 2012 después de una supuesta infidelidad de Stewart conn el director de otra de sus películas.

Fuente externa (Kristen Stewart yRobert Pattinson. )

Javier Bardem y Penélope Cruz

Aunque coincidieron en 'Jamón, Jamón' siendo muy jóvenes, pero parece que fue la historia de Woody Allen, 'Vivky Cristina Barcelona' la que les unió como pareja fuera y les convirtió así en la pareja española más internacional. no fue la última: Fernando León de Aranoa les volvió a unir en 'Loving Pablo' (2017), contando la historia entre Escobar y la periodista Virginia Vallejo.

Fuente externa (Javier Bardem y Penélope Cruz.)

Alicia Vikander y Michael Fassbender

Los actores forman una de las parejas de moda en Hollywood, y lo cierto es que lo tuvieron muy claro: desde que se conocieron en los primeros ensayos de 'Una luz entre los océanos' (2016), empezaron a verse fuera de los rodajes y a mantener una relación durante todo el mismo, así como durante el estreno y la promoción. Ahora están casados y se van a de vacaciones a Ibiza a lucir sus cuerpos esculturales.

Fuente externa (Alicia Vikander y Michael Fassbender)

Jennifer López y Ben Affleck

Actualmente son una de las parejas más mediáticas. Se conocieron en el set de 'Una relación peligrosa' (2003), y para cuando protagonizaron su segunda película, 'Una chica de Jersey' (2004), ya estaban inmersos en una relación con promesas de matrimonio. El drama posterior lo conoció todo el mundo: Affleck corta el compromiso, López queda destrozada y sólo unos meses después el actor comienza otra relación con Jennifer Garner, que no tardaría en mostrar su avanzado embarazo.

Fuente externa (Ben Affleck y Jennifer López,)

Eva Mendes y Ryan Gosling

Ryan y Eva comenzaron su relación en 2011. Luego trabajaron en 'Cruce de caminos' (2013). La pareja siempre se ha mantenido muy al margen de los focos mediáticos siempre. Fruto de su relación han nacido dos niñas, nacidas en 2014 y 2016.

Fuente externa (Eva Mendes y Ryan Gosling)

Dave Franco y Alison Brie

Franco y Brie se conocieron en 2011, fuera de las cámaras, y empezaron una relación que se convirtió en matrimonio hace tan sólo un año. De hecho, ya casados, han estrenado dos películas juntos: 'The Disaster Artist' (2017), donde interpretan a una pareja (la que veis en la foto), y 'Little Hours' (2017), una pequeña comedia 'indie'.

Fuente externa (Dave Franco y Alison Brie.)

Liam Hemsworth y Miley Cirus

El hermano pequeño de Chris también ha trabajado con su pareja. Miley y él protagonizaron el drama adolescente 'La última canción' (2010). E interpretando la historia escrita de Nicholas Sparks, el amor traspasó a la realidad. La pareja rompió, pero en 2016 se reconciliaron. Y después volvieron a romper. Está claro que no estaban hechos el uno para el otro.

Fuente externa (Liam Hemsworth y Miley Cirus.)

Zac Efron y Vanessa Hudgens

Se convirtieron en el sueño de todos los adolescentes de la época con la saga de 'High School Musical' (2006-2008), y desde su primera entrega estuvieron inmersos en una relación también fuera de las cámaras. Los jóvenes actores saborearon juntos el éxito, pero después de cinco años de relación decidieron seguir sus carreras (y sus vidas) por separado.

Fuente externa (Zac Efron y Vanessa Hudgens)

Jada Pinkett y Will Smith

Se conocieron en 1994 en el casting de 'El príncipe de Bel-Air', donde ella se presentó para ser la novia del protagonista. No consiguió el papel, pero sí al propio Smith, con el que se casó en 1997. No fue hasta unos años después que compartirían película con 'Ali' (2001).

Fuente externa (Jada Pinkett y Will Smith.)