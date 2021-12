6 películas para celebrar la Navidad y dónde verlas

Este año la víspera navideña coincide con un fin de semana y esto presenta la oportunidad de tener más tiempo para estar con los seres queridos y ver películas navideñas. Actualmente se cuenta con una gran variedad de opciones en cuanto a este tipo de filmes gracias a las distintas plataformas de streaming disponibles. Para evitar que pierdas interminables minutos navegando en la búsqueda de opciones, aquí hemos recopilado 6 películas que pueden ser disfrutadas por toda la familia y la plataforma en las que están disponibles.

Home Alone (1990/Disney+)

Este es un clásico que vale la pena ver cada Navidad, especialmente con los chicos de la familia. De todas formas, esta película dirigida por Chris Columbus, escrita por John Hughes y protagonizada por Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Roberts Blossom, Catherine O'Hara, John Candy, cuenta la historia de Kevin McCallister (Macaulay Culkin), un travieso niño de 8 años que tiene que proteger su hogar de un par de ladrones cuando su familia lo deja accidentalmente solo en casa durante las vacaciones de Navidad.

Miracle on 34th Street (1994/Disney+)

Esta adaptación de la reconocida película del mismo nombre de 1947 está dirigida por Les Mayfield y su guion fue escrito por John Hughes y George Seaton. Asimismo, su elenco es encabezado por Mara Wilson, Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott y J.T. Walsh. Kris Kringle (Richard Attenborough) es un anciano que trabaja como el Santa Claus de la tienda Cole´s durante las fiestas navideñas, pero él asegura que es el verdadero Papá Noel. Cuando Kris es víctima de una trama para desacreditarlo y que sea condenado a un manicomio, un abogado llamado Brian Bedford (Dylan McDermott) y la pequeña Susan (Mara Wilson) deben demostrar que él en realidad es Santa Claus.

A Christmas Story (1983/HBO MAX)

Esta adaptación del libro “In God We Trust, All Others Pay Cash” de Jean Shepherd está dirigida por Bob Clark y protagonizada por Melinda Dillon, Darren McGavin, Peter Billingsley y Tedde Moore y se ha convertido en un clásico de la temporada. Esta historia transcurre en la década de los años 40 y en ella conoceremos a Ralphie (Peter Billingsley), un chico que quiere un rifle de perdigones marca Red Ryder como regalo de Navidad. Desafortunadamente su madre (Melinda Dillon) y su profesora (Tedde Moore) no creen que sea un regalo apropiado, mientras que su excéntrico padre (Darren McGavin) está más concentrado en sus propias desventuras. Ralphie se las tendrá que ingeniar para que su deseo se cumpla.

National Lampoon’s Christmas Vacation (1989/HBO MAX)

Dirigida por Jeremiah S. Chechik y escrita por John Hughes, esta comedia navideña está protagonizada por Chevy Chase, Beverly D’Angelo, Juliette Lewis y Johnny Galecki y, aunque pertenece a la franquicia de National Lampoon, no es necesario ver las otras películas para disfrutarla. En esta secuela vemos cómo Clark Griswold (Chevy Chase), movido por un generoso y sentimental espíritu navideño, decide invitar a toda su familia a su hogar para celebrar la Navidad. La suerte no suele acompañar a Clark y esta vez no va a ser diferente. Él verá cómo entre accidentes, metidas de pata y familiares insoportables los planes de la familia Griswold para pasar una fantástica Navidad desatarán un divertido caos que nunca olvidarán.

Klaus (2019/Netflix)

Esta película animada es una producción original de Netflix dirigida por Sergio Pablos y que en su versión original cuenta con las voces de Jason Schwartzman, J. K. Simmons, Rashida Jones, Joan Cusack, Will Sasso y Norm MacDonald. En ella vemos qué ocurre cuando Jesper (Jason Schwartzman), el nuevo cartero del remoto y enguerrillado pueblo de Smeerensburg, se hace amigo de Klaus (J.K. Simmons), un fabricante de juguetes. Ambos se encargan de entregar regalos que derriten una vieja enemistad mientras que el joven cartero aprende una importante lección: un simple acto de amabilidad siempre provoca otro, incluso en un lugar helado y lejano.

A Boy Called Christmas (2021/Netflix)

Dirigida por Gil Kenan y protagonizada por Michiel Huisman, Kristen Wiig, Maggie Smith, Sally Hawkins, Toby Jones, Zoe Margaret Colletti y Jim Broadbent, esta producción original de Netflix es una adaptación del libro escrito por Matt Haig. En esta historia del origen de Papá Noel veremos a Nikolas (Michiel Huisman), un niño común y corriente con un leal ratón y un reno llamado Blitzen a su lado, que emprende una aventura extraordinaria para encontrar a su padre, quien está en una búsqueda para descubrir el legendario pueblo de Elfhelm.