En 2018 el actor James Franco fue acusado de conducta sexual inapropiada por cinco mujeres, cuatro de las cuales eran sus estudiantes de actuación. Ese mismo mes, una de las presuntas víctimas, Sarah Tither-Kaplan, le dijo a Good Morning America que Franco "abusó de su poder explotando a las mujeres no famosas con las que trabajaba con el pretexto de darles oportunidades".

Esta semana el actor de 43 años ha reconocido en un avance del programa "The Jess Cagle Show", que se acostaba con estudiantes de una escuela de cine que dirigía hace años y que lo hizo porque era adicto al sexo.

"En 2018, hubo algunas quejas sobre mí y un artículo sobre mí y, en ese momento, pensé: 'Me voy a quedar callado. Voy a estar, voy a hacer una pausa'. No parecía el momento adecuado para decir nada", recordó. "Había gente que estaba molesta conmigo y necesitaba escuchar. Hay un escritor, Damon Young, que dijo que cuando algo como esto sucede, el instinto humano natural es simplemente parar y hacer lo que sea que tengas que hacer, disculparte, ya sabes, hazlo. Pero eso lo que no permite hacer el trabajo [de introspección] y ver lo que hay debajo [de esas conductas]".

El intérprete acordó abonar 2,2 millones de dólares (1,8 millones de euros) para resolver la demanda de comportamiento sexual indebido con un grupo de estudiantes.

"Durante mi tiempo de enseñanza, me acosté con estudiantes y estuvo mal. Pero como he dicho, no es la razón por la que empecé la escuela de cine", admite. "No quería hacer daño a nadie", asegura.

"Lo que sea que hayas hecho, incluso si fue un error o dijiste algo mal o lo que sea, probablemente haya un iceberg debajo de ese comportamiento, de patrones, de ser ciego de ti mismo, que no se resolverá de la noche a la mañana", continuó Franco.

"Así que he estado trabajando mucho", le dijo a Cagle, "Estaba recuperándome antes por abuso de sustancias. Hubo algunos problemas con los que tuve que lidiar también estaba relacionados con la adicción. Por eso, realmente utilicé mi experiencia en recuperación para comenzar a examinar esto y cambiar quién era yo".

"Es una droga tan poderosa", explicó. "Me enganché por más de 20 años. La parte insidiosa de eso es que me mantuve sobrio por el alcohol todo ese tiempo. Y fui a reuniones todo ese tiempo. Incluso traté de apadrinar a otras personas. Así que en mi cabeza, fue como: 'Oh, estoy sobrio. Estoy viviendo una vida espiritual'. Y por otro lado, estaba actuando de todas estas otras formas, y no podía verlo".

Admitió que "engañó a todas" antes de su relación actual con su novia Isabel Pakzad y que "nunca pudo serle fiel a nadie". Franco dijo que se volvió "completamente ciego a las dinámicas de poder o algo por el estilo, pero también completamente ciego a los sentimientos de la gente".