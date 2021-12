¿Será finalmente una Jedi? Ahsoka podría convertirse en su próxima serie

Hay mucha expectativa puesta en la serie de Ahsoka, personaje que se inició en las series animadas de Star Wars y que tuvo su debut live action en The Mandalorian. Y todo indica que en su propia serie podría convertirse finalmente en una Jedi.

Aunque no se han confirmado detalles, hay algunas pistas sobre la trama de Ahsoka. La aparición de Ahsoka en el episodio 5 de la segunda temporada de The Mandalorian reveló que está buscando al Gran Almirante Thrawn, un estratega que sirvió en el Imperio.

Además, el reciente casting de Natasha Liu Burdizzo como Sabine Wren, un personaje de Star Wars: Rebels, sugiere que ambas podrían estar buscando también al desaparecido Ezra Bridger.

Siendo que su voz aparece en el final de The Rise of Skywalker junto a los otros Jedi, se interpreta que en algún momento de su viaje se convirtió en una maestra. Cuando Ahsoka dejó la Orden Jedi en Star Wars: The Clone Wars, aún no había alcanzado el rango de Caballero Jedi. Sin embargo, seguía siendo una poderosa portadora de la Fuerza que elegía de forma independiente luchar por el bien.