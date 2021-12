Nicole Kidman confiesa que sufrió depresión durante rodaje de "Las Horas"

La famosa actriz Nicole Kidman reveló que durante el rodaje de la cinta "Las Horas" (2002) sufrió gran depresión al interpretar a la célebre escritora Virginia Woolf tras su divorcio con el actor Tom Cruise.

Según reseña la revista Quién, mientras conversaba en el programa "This Cultural Life de la BBC", Kidman confesó que hubo momentos donde se dejó llevar por el "espíritu" del personaje mientras rodaba las escenas del proyecto.

La actriz de 54 años aseguró que durante muchos años estuvo “profundizando y atravesando muchos paisajes diferentes de salud mental, de pérdida, de alegría”.

“No sé si alguna vez pensé en el peligro. Estaba tan metida en ella... quiero decir, puse las piedras en los bolsillos y me metí en el río. Una y otra vez. Probablemente, no tuve en cuenta el peligro lo suficiente”, contó sobre la escena de suicidio en el río Ouse.

Y agregó: “Virginia fluyó a través de mí. Yo era un recipiente prácticamente abierto para que esto sucediera. Y creo que Stephen (Daldry, el director de la película) fue muy delicado conmigo porque lo sabía”.

Actualmente, reflexiona en que está consciente de lo que ha pasado y valora a sus amistades. "He crecido con ellos, me han enseñado, me han formado y me han visto, y ese es un hermoso viaje para emprender. Espero que todavía continúe, pero lo valoro. Definitivamente no quiero cerrarme a medida que envejezco. Quiero ser más abierta, estar más disponible y ser más libre”, expresó.

Divorcio con Tom Cruise

Tom y Nicole fueron una pareja mediática, se conocieron en el rodaje de "Días de trueno", de Tony Scott. Se casaron en 1990 y se divorciaron en 2002. Durante esa relación filmaron varias películas, entre ellas, "Eyes Wide Shut" y adoptaron dos hijos, Bella y Connor.

Sobre su divorcio dijo en una entrevista en la revista Who en el año 2012 que tuvo que encontrar su camino “a través de la depresión” y que aquella experiencia fue parte de su “crecimiento”.

También explicó que parte de ese estado se debió a que pensó que nunca podría tener un hijo biológico después de que fallase el tratamiento de fertilidad y sufrir varios abortos espontáneos y un embarazo ectópico.

Pero llegó la luz al final del túnel. En el año 2008 Nicole y su pareja, el cantante Keith Urban, le dieron la bienvenida a su hija Sunday Rose. En 2010 tuvieron otra niña, Faith Margaret, nacida a través de un vientre de alquiler.

Actualmente la bella actriz promociona junto a Javier Bardem la película de Amazon "Being the Ricardos", sobre la historia de la pareja sentimental y artística formada por Lucille Ball y Desi Arnaz.

