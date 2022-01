Las anécdotas que contaron los actores de Harry Potter en la reunión por 20 aniversario

"Harry Potter", la saga que marcó a más de una generación cumplió 20 años. "Harry Potter: Regreso a Hogwarts" se estrenó en la plataforma HBO Max con un documental.

En el especial participaron Daniel Radcliffe, quien encarnó a Harry Potter y Ron y Hermione (Rupert Grint y Emma Watson), además de miembros con todo el equipo de directores, productores que llevaron a la pantalla grande los libros de la autora JK Rowling que, por cierto, no estuvo en el especial.

De las anécdotas que se revelaron, según recoge el medio Univision, está que Emma Watson casi renuncia. La razón es que cuando tenía 16 años e iban a grabar 'Harry Potter and the Order of the Phoenix' se sentía un poco abrumada y sola por la fama.

“En algunos momentos me sentí sola. Creo que estaba asustada. No sé si alguna vez has sentido que llegaste a un punto de inflexión en el que estabas como: esto ya es algo para siempre”, confesó Emma.

James Phelps, el actor que dio vida a Fred Weasley narró que en una escena cuando los gemelos Weasley pelean en ‘Harry Potter and the Goblet of Fire’, tuvo un accidente con el director Mike Newell.

Dijo que al grabar la escena el director no estaba convencido de la intensidad con la que lo hacían, por lo que utilizó a Phelps para demostrar cómo quería que se viera la pelea, pero eso hizo que se rompiera las costillas y así filmara toda la película, refiere el medio.

El amor platónico de Daniel Radcliffe

En tanto que el actor Daniel Radcliffe le llegó a escribir una carta de amor a la destacada actriz Helena Bonham Carter, quien encarnó a Bellatrix Lestrange.

En la misiva le expresó que ojalá hubiera nacido 10 años antes para tener una oportunidad con ella.

Los actores trabajaron por primera vez juntos cuando Radcliffe tenía 15 años en el 2004 en ‘Harry Potter and the Goblet of Fire’, pero la carta se la mandó hasta que acabaron de filmar las películas en 2011.

Hubo dificultad para hacer la escena del beso de Hermione y Ron pues ambos no paraban de reir en "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2".

"Besar a Rupert es una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Simplemente se sentía mal, ¡muy mal en todos los niveles! Porque Dan, Rupert y yo somos como hermanos”, dijo Emma Watson.