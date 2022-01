Matthew Vaughn: “Todos hemos perdido como un año de nuestras vidas y es extraño hablar de esta película”

El cineasta británico regresa al universo de Kingsman con “The King´s Man”, pero esta nueva entrega no es una secuela, más bien es una precuela que revela los orígenes de la organización secreta durante la Primera Guerra Mundial. Ahora Matthew Vaughn habla sobre su experiencia filmando esta película, el impacto de la pandemia en su estreno y el futuro de la joven franquicia.

“The King’s Man” es una película de espionaje y guerra, pero también es muy divertida y emocionante. ¿Cómo lograste mantener su ritmo y fluidez?

Con mucha edición. Eliminamos casi una hora de algunas cosas realmente buenas. No fue fácil, tengo que decirlo, porque hubo un equilibrio tonal. Tuve que eliminar tanto de Rasputin que estaba llorando porque había algunas escenas que me hicieron reír, pero que definitivamente habrían causado que me cancelaran, pero lo único que teníamos que hacer era respetar la historia y las personas que sacrificaron sus vidas en la Primera Guerra Mundial y estar agradecidos por ello. Eso y, con suerte, mostrar a una audiencia más joven a pensar detenidamente sobre quiénes son sus líderes y pensar que las guerras pueden suceder por las razones más estúpidas y que pueden ser inútiles.

¿Por qué cambiaste tu estilo como cineasta en esta película?

Cuando era niño me encantaba la película llamada “The man who would be king” porque creo que fue la mejor actuación de Sean Connery. Actuaban Connery y Michael Cain y fue una película épica, fue una aventura, fue histórica, pero también fue divertida y tenía algunos mensajes muy importantes sobre la vida y el poder. Me acordé de eso y dije “¿por qué no hacemos al hombre que sería Kingsman?”. Todas esas ideas las incluí en la película que hice y, lo que es más importante, tenía una picazón por hacer algo diferente. Cuando quieres hacer grandes películas tienes dos opciones: ¿Marvel o DC? Y si no va a ser Marvel o DC se pone complicado. Pensé que tenía una forma de hacer algo diferente, pero, con suerte, lo suficientemente familiar para la gente también.

¿Cómo ha sido para ti la experiencia de esperar el estreno de esta película?

Ha sido extraño, pero la vida ha sido extraña. Creo que lo menos importante de los dos últimos años ha sido si esta película sale o no. Todos hemos tenido problemas más grandes con los que hemos tenido que lidiar. Todos hemos perdido como un año de nuestras vidas y es extraño hablar de esta película porque la terminé hace casi dos años y nunca la he visto con público. De hecho, nunca la he visto en un cine por mi cuenta. La he visto en una sala de edición, en otros lugares diferentes, pero nunca tuve la oportunidad de entrar en un cine y verla y ahora estoy haciendo otra película. Así que esta es la experiencia más extraña que he tenido, hablando de una película que me cuesta recordar cómo la hice, pero los recuerdos vuelven. Tengo miedo de verla porque podría odiarla, así que va a ser extraño.

¿Cuando escribes un guion imaginas los actores que encarnarían a los personajes que creas?

Sí. Pongo música que siento que estará en la película y luego imagino a los actores diciendo las líneas. Intento no hacerlo porque no quiero decepcionarme demasiado si me rechazan, pero sí, pienso en uno o dos porque me resulta más fácil. Siempre digo que los guiones deben escucharse, no leerse. Mucha gente escribe guiones que son bonitos para leer, pero no creo que resulten buenas películas. Tienes que conseguir que alguien te lea los diálogos, escúchalos. Nuestro proceso es bastante loco, pero sí, siempre tengo uno o dos actores en mente que interpretarán los papeles.

¿Cómo lograste navegar el período de la Primera Guerra Mundial para hacerlo entretenido, contemporáneo e históricamente exacto?

En primer lugar, respetamos la historia, la película realmente es históricamente correcta así que nos aseguramos de que los personajes estén conduciendo el coche correcto, vistiendo la ropa adecuada, usando las armas precisas y visitando los lugares exactos, de modo que eso significa que la paleta del filme es correcta. En la filmación usamos lentes y técnicas de cámara anticuadas, lo cual es irónico porque los que utilizamos provienen de la década de los 60 y esta no es una película ambientada en los 60.

El universo de Kingsman es vasto, pero ¿hay planes para llevarlo a streaming?

Lucharé por el cine, no por la exhibición, que es algo diferente porque el cine es el lenguaje y la realización. Esta es una producción cinematográfica, fue filmada en pantalla ancha, no la filmamos para ser vista en una tableta o en un teléfono. No hay nada de malo en que se hagan producciones para esos formatos, pero espero que “The King´s Man” siempre se consuma en un cine como está. Ahora, en cuanto a los spin-offs, tenemos ideas que funcionarán muy bien para el streaming, pero tienen que ser muy diferentes y estar diseñadas de manera que me sienta cómodo de que esas historias se puedan contar de una manera más pequeña y concisa. Así que estoy abierto a eso, pero antes que nada tiene que haber una historia que merezca ser contada y luego averiguaremos el lugar correcto para hacerlo.

A medida que el universo de Kingsman continúa expandiéndose, ¿cuáles son sus reglas básicas sobre qué conservar, qué desechar y qué cambiar?

Para mí, antes que nada, es una buena historia. En última instancia, prefiero ver una película que altere algunos momentos de la continuidad si es buena en vez de algo que sea totalmente exacto con todas las demás películas y que sea terrible, pero nuestro universo aún no es tan grande. Somos lo suficientemente jóvenes como franquicia, pero me encantaría estar en esa posición en la que tenemos tantos campos de minas de los que preocuparnos, eso significa que hemos creado muchas cosas, así que es un problema que espero tener.

¿Qué otros períodos o eventos históricos te gustaría visitar en una película de Kingsmen?

Me gustaría pasar por cada década hasta llegar a Kingsman porque creo que el final de “The King´s Man”, en teoría, debería ser el momento en que Harry Hart (Colin Firth) se dé cuenta de que Kingsman necesita sangre nueva y a alguien como Eggsy (Taron Egerton). Ese debería ser el arco final.