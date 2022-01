6 detalles para una mejor apreciación de “Don’t Look Up”

“Don´t Look Up”, la película más reciente del cineasta Adam mcKay, no solo se ha convertido en una de las más vistas del catálogo de la plataforma de Netflix desde su estreno, sino que también se ha convertido en una tendencia del momento y tema de debate para crítica. En este filme conocemos la historia del doctor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) y Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), dos astrónomos de bajo nivel deben realizar una gira mediática gigante para advertir a la humanidad de un cometa que se aproxima y que destruirá el planeta Tierra. Su mayor desafío será enfrentarse a la reacción de la prensa, las redes sociales y los políticos. En otras palabras, esta producción es una crítica a la absurdez de la sociedad moderna y por eso hemos recopilado seis datos para apreciar aún más todos los detalles de esta sátira.

El lado serio de la comedia

Esta película es dirigida y escrita por Adam McKay, cineasta, productor y comediante estadounidense cuya filmografía incluye películas como “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy”, Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby”, “The Other Guys” y “Casa de mi Padre” además de otras producciones cómicas creadas para distintos medios de comunicación. McKay empezó a incursionar en producciones más dramáticas y que giran más en torno a la crítica social y temas políticos con filmes como “The Big Short” (2015) y “Vice” (2018).

La cruda realidad

“Don´t Look Up” es ampliamente aceptada como una sátira a la falta de aceptación del cambio climático como una amenaza mortal para la humanidad, excepto que en el filme el cambio climático es reemplazado por un cometa de 10 km de diámetro. De todas formas, aunque el impacto de un cometa de estas dimensiones es una amenaza para la Tierra, no causaría la misma colisión catastrófica que los protagonistas del filme temen. Más bien, dicho impacto bajaría la temperatura el efecto sería realmente bajar la temperatura debido al bloqueo del sol con una densa nube de polvo. Dicho proceso puede conducir a la extinción de la vida en el planeta en un período de varios meses o años.

Donde menos lo esperas

Esta película está repleta de pequeños detalles que de alguna manera enriquecen lo que está ocurriendo en una escena o que están relacionados con la trama. Por ejemplo, cuando Randall (Leonardo DiCaprio) y Kate (Jennifer Lawrence) visitan por primera vez la Casa Blanca, la cámara enfoca brevemente una pintura del presidente William Henry Harrison, famoso por tener la presidencia más breve en la historia de los Estados Unidos (alrededor de un mes) debido a su prematura muerte. Esto es quizás una referencia al tiempo limitado antes del posible impacto del cometa con la Tierra.

Una mirada serie a nuestra ridiculez

Además de ser una analogía de la indiferencia de los gobiernos y los medios de comunicación ante la crisis climática, este filme está repleto de situaciones en las que se satiriza la situación actual de los Estados Unidos, es decir un país partidista y dividido. La película también funciona como una sátira de la sociedad moderna, desde la total dependencia de dispositivos tecnológicos y el control de las redes sociales hasta la manera en la que los medios de comunicación manipulan y comparten las noticias.

Un choque de opiniones

A pesar de ser una de las producciones más exitosas y populares de Netflix, “Don´t Look Up” no ha sido muy bien recibida por toda la crítica y ha sido tema de un fuerte debate, lo que le ha encantado al mismo McKay. Aun así, esto no ha evitado que este filme haya sido nombrado una de las diez mejores películas de 2021 por el National Board of Review y el American Film Institute.

Ambos partidos en la mira

Durante una entrevista le preguntaron a Mckay si el personaje de la presidenta Janie Orlean (Meryl Streep) era republicana o demócrata, el director respondió diciendo: "No creo que ninguno de los partidos tenga mucho de qué enorgullecerse durante los últimos 40 años". De todas formas, cuando llegó el momento de diseñar la apariencia del personaje Streep ha comentado que le era curioso que tantas mujeres republicanas tienen el peinado de rizos rubios y ella quería una apariencia más republicana. Asimismo, el filme está repleto de referencias e indirectas dirigidas a Donald Trump y a miembros de su familia y gobierno.