Quentin Tarantino visitará el mundo de una de sus películas con un libro

El cineasta publicará un libro spin-off de “Once upon a time in Hollywood”

Quentin Tarantino a decidido volver a visitar el mundo de su película “Once upon a time in Hollywood” con un libro. En esta publicación el cineasta estadounidense hará un recuento de la carrera de Rick Dalton, personaje que en el filme fue interpretado por Leonardo DiCaprio. En el libro “The Man Who Would Be McQueen: The Films of Rick Dalton” Tarantino hace un recorrido de la filmografía del personaje mientras muestra cómo su prestigio se va deteriorando desde la década de los 60 en Hollywood hasta su retiro en 1988.

Tarantino ha confirmado que ya ha terminado el cuerpo principal de la historia y que se inspiró en las guías de cine de los 70 que estaban dedicadas a otros actores como Charles Bronson y Anthony Quinn. De todas formas, aunque aún no se ha confirmado la fecha de publicación de este libro, sí se sabe que será después de la adaptación literaria de “Once upon a time in Hollywood”, la cual ya había sido anunciada y cuyo final difiere de la obra cinematográfica de Tarantino.