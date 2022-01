Por esto Venom conocía la identidad de Spider-Man en No Way Home

Hubo una participación pequeña, pero que puede ser sustancial en Spider-Man: No Way Home. Es que el Eddie Brock / Venom de Tom Hardy apareció en la cinta, en una de las escenas post-créditos.

Sin embargo, muchos fanáticos se preguntaron ¿por qué Venom estaba en la cinta si no sabía la identidad de Peter Parker? Todos los personajes que llegaron a esta cinta, cuando el hechizo de Dr. Strange salió mal, lo hicieron porque sabían que Spider-Man era Peter Parker.

Sin embargo, el involucrado fue el propio Jon Watts, que incluso dirigió la escena post-créditos de Venom: Let there be Carnage, en la que el personaje llega al universo del UCM.

Y es que Venom tiene una mente de colmena con todos los simbiontes, por lo que conoce muchos universos. De esta manera es que esa mente de colmena sabe que Peter Parker es Spider-Man y así se explica por qué llegó a este universo.