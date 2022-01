2022: La invasión de los videojuegos en la gran pantalla

Mark Wahlberg y Tom Holland protagonizan la primera adaptación de la saga de “Uncharted”. ( Clay Enos - © 2020 CTMG, Inc. )

Por décadas los videojuegos han provisto a sus usuarios un escape a todo tipo de mundos para vivir increíbles aventuras a través de plataformas cada vez más avanzadas, pero también han sido la base de distintas producciones cinematográficas y televisivas cuya calidad ha ido mejorando con el tiempo. A pesar de unos desastrosos primeros intentos con películas como “Super Mario Bros.” (1993) y “Double Dragon” (1994) los filmes que son adaptaciones de videojuegos han evolucionado hasta el punto de que ya se pueden esperar exitosas y divertidas producciones como “Detective Pikachu” (2019) y “Sonic The Hedgehog” (2020) o por lo menos entregas aceptables como “Mortal Kombat” (2021). También hay que tomar en cuenta las producciones animadas creadas para el cine y la televisión que también están basadas en videojuegos como “Arcane: League of Legends”, serie animada ambientada en el universo de League of Legends y que ha sido todo un éxito con la crítica y el público.

De todas formas, los fans siguen a la espera de más reinterpretaciones de sus juegos favoritos y en el 2022 ya se esperan varios estrenos en la gran pantalla.

Uncharted

La popular saga de Nathan Drake llega al cine con esta producción dirigida por Ruben Fleischer y protagonizada por Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali y Tati Gabrielle. Este filme es una precuela de los videojuegos, así que aquí veremos el origen de Drake, un carismático y rebelde (pero a veces bondadoso) cazador de tesoros que se ve involucrado en las más increíbles y peligrosas aventuras.

Nathan Drake (Tom Holland) y su compañero Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) emprenden una peligrosa búsqueda del “tesoro más grande jamás encontrado” mientras rastrean pistas que pueden conducir al hermano perdido de Drake.

La producción de “Uncharted” inició en el 2008 y desde entonces ha pasado por varios directores, guionistas y elencos hasta que por fin en el 2017 se confirmó que Holland asumiría el papel principal y en el 2020 inició la filmación de la película. Este filme está programado para estrenarse durante el mes de febrero del 2022.

Sonic The Hedgehog 2

Esta es una secuela de la exitosa “Sonic The Hedgehog” y cuenta con el regreso de Jeff Fowler como director y el mismo talentoso elenco que incluye a Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter y a Ben Schwartz como la voz de Sonic. En esta entrega se unen al elenco Idris Elba como la voz de Knuckles the Echidna y Colleen O’Shaughnesse y como la voz de Miles «Tails» Prower.

La historia de este filme inicia tres meses después del final de la película anterior y ahora Sonic (Schwartz) está cuidando el hogar de Tom (James Marsden) y Maddie (Tika Sumpter) mientras ellos se van de vacaciones, pero todo cambia con el regreso de Robotnik (Jim Carrey) quien, junto a su nuevo aliado Knuckles the Echidna (Idris Elba), está en busca de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones. Ahora Sonic y su nuevo amigo Miles “Tails” Prower (Colleen O’Shaughnesse) tendrán que encontrar la forma para detener los planes del malvado científico.

A pesar de las complicaciones relacionadas con la pandemia causada por el COVID-19, la aprobación de la producción de esta secuela fue más simple de obtener debido al éxito comercial de “Sonic The Hedgehog” y el interés de varios miembros del elenco de darle seguimiento a la historia de sus personajes y también para explorar otros aspectos de la franquicia. La película “Sonic The Hedgehog 2” se estrenará durante el mes de abril del 2022.

Super Mario Bros: The Movie

De las producciones basada en videojuegos que se estrenarán este año, esta es la más curiosa y de la que menos información existe actualmente. En primer lugar, no se trata de un remake del filme de 1993 que fue protagonizado por Bob Hoskins y John Leguizamo, el cual no solo es considerado la primera película basada en un videojuego, sino también un desastre con la crítica y el público, aunque hoy en día se ha convertido en una película de culto. Este nuevo intenta de llevar la historia de los hermanos Mario a la gran pantalla es una película animada que en su versión original contará con las voces de celebridades como Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key y Seth Rogen. Hasta ahora no se han compartido imágenes de esta producción ni un tráiler de la película, pero se espera que se estrene en diciembre del 2022.

Entre las otras películas basadas en videojuegos que aún están en la etapa de producción, aunque se espera que se anuncien sus fechas de estreno próximamente, están “The Division”, “Minecraft: The Movie”, “Meal Gear Solid”, “Splinter Cell” y “Five Nights at Freddy’s”.