Andrew Garfield habló sobre todas las veces que negó su participación en No Way Home

Spider-Man: No Way Home es un éxito total de taquilla y mucho tienen que ver los regresos de personajes de las películas previas. Así las cosas, el que ahora habló fue Andrew Garfield, que en más de una oportunidad negó participar en esta película.

“Fue estresante, no voy a mentir, fue bastante estresante pero también extrañamente agradable, era como este enorme juego con periodistas y con gente adivinando, y fue muy divertido", aseguró en una entrevista para TheWramp.

"Hubo momentos en los que pensaba lo mucho que odio mentir. No me gusta, no soy buen mentiroso, pero seguí pensándolo como un juego. Y seguí imaginándome puramente como un fanático de ese personaje, lo cual no es difícil de hacer”, agregó.

Finalmente, tanto Garfield como Tobey Maguire volvieron como Peter Parker de otros universos para esta película. Además, hubo un cameo de Charlie Cox como Matt Murdock, lo cual abrió las puertas a su regreso como Daredevil.

Y tú, ¿ya viste la película?