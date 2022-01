El Macbeth de Denzel Washington trasciende color y edad

En los cuatro siglos que han pasado desde que Shakespeare escribió la obra escocesa, nunca hubo un Macbeth como Denzel Washington.

Dos veces ganador del Óscar, es considerado con frecuencia el gran actor de su generación, y ya ha recibido cada nominación posible por su nueva película "La tragedia de Macbeth", disponible este viernes en la plataforma de Apple TV+.

Washington tiene 67 años y su Lady Macbeth es interpretada por la actriz de 64 años Frances McDormand. Lo que significa que la despiadada pareja poco probablemente podría engendrar un heredero para su reinado.

"Ellos están cansados y son más viejos", le dijo Washington a la AFP, explicando que el paso del tiempo les dio a sus personajes una motivación diferente, pero igualmente malévola.

"Ellos son como 'mira, esta es nuestra oportunidad. Nos lo deben'".

"Tiempos drásticos exigen medidas drásticas. Y el reloj está andando".

¿Cómo podría Washington, que choca espadas con varios rivales en múltiples y exhaustivos encuentros a lo largo del final de la película, haber interpretado este rol de forma distinta 20 o 30 años atrás?

"Probablemente de forma más física. ¡No cediendo a la realidad de cómo mis rodillas están en este punto de mi vida!", dice.

Y claro, Washington es negro. Al igual que el actor Corey Hawkins, de 33 años, quien interpreta a su némesis y eventual vencedor Macduff.

Este detalle, aunque es un anacronismo histórico para la Escocia del siglo XI, está lejos de ser novedad. Orson Welles dirigió una versión de Macbeth con un elenco negro en 1936.

"Obviamente somos diferentes, así que creo que es algo bueno", dijo Washington en una mesa redonda con periodistas.

"En mi humilde opinión, deberíamos llegar a un punto en el cual la diversidad ni siquiera tenga que ser destacada como algo especial".

"Estos jóvenes, negros, blancos, azules, verdes, o lo que sea, son talentosos y calificados, y es por ello que están aquí".

Hawkins añadió: "No puedo cambiar esta piel, o este cabello. Pero lo que puedo es ser excelente en algo que la gente podría no estar esperando. No estábamos pensando en blanco y negro".

"Mirada fresca"

Irónicamente, la película es grabada en blanco y negro, y en formato estrecho, con su minimalistas y elegantes decorados evocando los primeros años de Hollywood.

"Macbeth" ha sido trabajada antes en varios formatos en la pantalla grande por directores influyentes, incluyendo Welles, Akira Kurosawa y Roman Polanski.

Pero Washington dice que no vio ejecuciones previas de Macbeth, y eligió no buscarlas luego de que el director Joel Coen decidiera el elenco.

"No quería ver a alguien y preguntarme '¿cómo diablos voy a hacerlo mejor que eso?'", cuenta Washington cuyo Macbeth es inicialmente comedido y sutil, antes de que su rabia, su ambición y su locura se desaten.

"No quería que impactara lo que yo estaba haciendo. Entonces lo interpreté con una mirada fresca, y con imaginación".

Aún así, Washington tiene tradición cuando se trata de Shakespeare.

Protagonizó en Broadway una versión de "Julio César", y también participó en "Mucho ruido y pocas nueces", de Kenneth Branagh.

Hawkins dice que esperaba ver que Washington, él y otros miembros negros del elenco, incluyendo a la hija de Washington, Olivia, que inspirasen con roles menores a jóvenes de minorías a darle una oportunidad a las obras de Shakespeare.

"Si hay algún niño o niña que quiera ver esta película, podría abrirles la curiosidad al respecto", dijo.

"Sí, los negros aman a Shakespeare. Nosotros probablemente amamos a Shakespeare sin saber que amamos a Shakespeare, porque hay tantas referencias culturales y en canciones que nos gustan".

"Es un honor poder hacer esto, y estar lado a lado con estos actores, estos actores negros", dijo Hawkins.

"Porque tenemos tanta propiedad como cualquier otra persona".