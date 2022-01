5 películas para los fans de The Beatles

Los integrantes de The Beatles durante una sesión de grabación. ( Linda McCartney - © Photo: ©1969 Paul McCartney )

The Beatles fueron una de las bandas de pop rock más influyentes en la historia de la música y sus obras no solo fueron una fuente de inspiración para futuras generaciones de músicos, también influyeron a creadores de otras disciplinas artísticas como el cine. Por eso, y en honor del Día Internacional de los Beatles, aquí se han recopilado algunas de las producciones cinematográficas que de una forma u otra celebran las obras de esa pequeña banda de Liverpool que cambió el mundo de la música.

The Beatles: Get Back (2021)

En este documental el cineasta Peter Jackson explora la producción del álbum “Let it be” de The Beatles y se realizó con material de estudio que se filmó a principios de 1969 para la película de 1970 que también se titula “Let It Be” del director Michael Lindsay-Hogg. Para crear este filme Jackson y su equipo trabajaron con más de 55 horas de metraje y 140 horas de audio procedentes del proyecto original, además de los 42 minutos del último concierto que realizó la banda sobre una azotea.

A Hard Day´s Night (1964)

Esta película hecha al estilo de documental ficticio fue dirigida por Richard Lester y protagonizada por The Beatles (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr). Aquí vemos lo que ocurre durante dos días "típicos" en la vida de la banda mientras los chicos luchan por controlarse a sí mismos y al travieso abuelo de Paul mientras se preparan para una actuación televisiva en vivo.

Help! (1965)

Esta fue la segunda película del director Richard Lester junto a The Beatles y se trata de una excéntrica comedia en la que Ringo Starr ha sido elegido como el próximo sacrificio humano de un culto y el resto de la banda deben de hacer todo los posible para protegerlo.

Yesterday (2019)

Esta es una comedia fantástica dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon y Ed Sheeran. Aquí conocemos a Jack Malik (Himesh Patel), un músico fracasado que sufre un accidente durante un apagón eléctrico mundial y cae en coma. Al despertar Jack descubre que es la única persona en el mundo que recuerda la música de The Beatles y decide sacarle provecho a su extraña situación haciendo creer que las canciones del legendario cuarteto son de él.

Across the Universe (2007)

En este musical dirigido por Julie Taymor y protagonizado por Evan Rachel Wood, Jim Sturgess, Joe Anderson, Bono, Eddie Izzard y Salma Hayek, la música de The Beatles y la guerra de Vietnam forman el telón de fondo del romance entre Lucy Carrigan (Evan Rachel Wood), una chica estadounidense de clase alta y Jude (Jim Sturgess), un pobre artista de Liverpool.