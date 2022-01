En “Thor: Love and Thunder” habrá más romance

Entre los estrenos de Marvel Studios del 2022 uno de los más esperado es “Thor: Love and Thunder”, película en la que regresa casi todo el equipo detrás de la exitosa “Thor: Ragnarok” (2017), incluyendo al director Taika Waititi y los actores Chris Hemsworth (Thor) y Thessa Thompson (Valkyrie), pero en una reciente entrevista Thompson ha comentado que en esta ocasión habrá un mayor enfoque en las relaciones románticas de estos personajes.

“Es totalmente emocionante. Hablamos mucho sobre representación y, obviamente, en términos de la comunidad LGBTIQ+, todavía queda mucho trabajo por hacer. Pero si miras los cómics en el canon, ¡hay tantos personajes queer! Es difícil porque a Taika [Waititi] y a mí nos hubiera gustado ir más allá, pero en el contexto de las películas, no hay mucho que podamos hacer”, explicó Thompson. “Desafortunadamente, no se invierte mucho tiempo en historias de amor en las películas de Marvel en general. Creo que será un poco diferente en el nuevo Thor, lo cual es emocionante. Y poder interpretar a un personaje que históricamente no está escrito para alguien que se parece a mí, todo eso fue emocionante”.

En “Thor: Love and Thunder” vemos el regreso de Natalie Portman como Jane Foster y ya se ha confirmado que en esta ocasión ella obtendrá los poderes y el martillo de Thor como ocurrió en una historia de los cómics y también se espera la partición de otros personajes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). Hasta ahora este filme se estrena en durante el mes de julio del 2022.