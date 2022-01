Guillermo del Toro: "Queríamos impregnar la película con la ansiedad de esta época"

El aclamado director Guillermo del Toro está de regreso con “Nightmare Alley”, una adaptación cinematográfica del clásico de la literatura negra de William Lindsay Gresham. Con este filme del Toro no solo dirige un elenco estelar encabezado por Bradley Cooper y otras estrellas como Rooney Mara y Richard Jenkins, sino que también tiene la oportunidad de jugar con uno de sus géneros favoritos: el film noir. Aquí el cineasta nos cuenta la historia de Stanton Carlisle (Bradley Cooper), un ambicioso hombre con el talento para manipular a la gente cuya vida cambia cuando se involucra con una mujer más peligrosa que él.

¿Cómo surgió tu amor por género del film noir? ¿Eso fue lo que te atrajo al proyecto de “Nightmare Alley”?

Guillermo del Toro: Si conocen mis cortometrajes de cuando era niño, quería hacer solo terror o fantasía y noir. Fueron mis primeros amores. Hice todo un corto de cine negro en las provincias de México sobre policías corruptos y esto y aquello. Yo estaba enamorado, ante todo, de la literatura. Estaba enamorado de eso porque creo que, como el terror, es un género que arranca la tapa de la pretensión de la normalidad y expone cuestiones morales muy crudas. Siempre me atrae el hecho de que esas películas reflejan la época en que se hicieron. Puedes ver una película de ese género posterior a la Segunda Guerra Mundial y sientes la ansiedad de la época. Luego ves a Elliott Gould en “Long Goodbye” y refleja esa época post-Vietnam. Estos son géneros que son muy sensibles a lo que está pasando en el mundo en este momento.

“Nightmare Alley” trata sobre un hombre ambicioso que está decidido a ganarse la vida creando ilusiones para una gran audiencia. ¿Hasta qué punto puedes relacionarte con Stan y cuán consciente estás de tu propio impulso y ambición como artista?

GDT: Estas son preguntas que son muy reales para mí como narrador y creo que es precisamente por eso que he tratado de ser cauteloso en mi propia vida al tratar de entender eso. Lo he dicho muchas, muchas veces a lo largo de las décadas, que encuentro la noción de éxito increíblemente tortuosa y creo que, como artista, he llegado a mi propia definición del éxito como meter la pata en tus propios términos. Eso es básicamente todo. No se trata de cómo la gente elogie lo que haces, sino de cómo sientes que estás expresando lo que eres y eso me tomó un tiempo averiguarlo. Encuentro que el sueño americano es un increíble generador de pesadillas y creo que eso es algo importante también en términos de que la película refleja un personaje que siempre está a dos pasos de perderlo todo porque está absolutamente hecho de mentiras. No está protegido por la verdad, sobre sí mismo o sobre los demás, así que siempre está en peligro. El filme está construido en torno a la idea de personas que se encuentran a sí mismas, quiénes son, y el momento de la revelación.

Rooney y Richard,¿a qué detalles se aferraron para descubrir quiénes son los personajes que interpretaron?

Rooney Mara: No sé si hay algo específico. Guillermo escribe estas increíbles biografías de cada personaje y para mí, cuando leí eso fue que todo hizo clic. Había tantas pequeñas cosas allí que para algunas personas pueden carecer de sentido, pero solo hacen que un personaje se sienta real. Para mí ese fue mi verdadero punto de entrada, leer esa biografía y aprender todas estas pequeñas cosas sobre Molly.

Richard Jenkins: Cuando leí el texto, cuando leí el guion, recuerdo que pensé “está bien, pasas tu vida tratando de conectarte con esta visión, con esa persona a la que te sientes responsable de su muerte, a la que amaste y la ves y descubres en un segundo y medio que todo a lo que has orientado tu vida no es cierto”. ¿Cuál es la respuesta a eso? Eso realmente me interesó.

Los tres personajes femeninos son fuertes, divertidos y son clave para esta película, pero ¿qué representan?

GDT: Para nosotros era muy importante tener la simetría de tres mujeres y tres padres para Stan. Cada una de estas tres figuras ilumina este espacio negativo que es Stan y es una de las razones por las que pensé que Bradley Cooper podría lograrlo, porque parece una estrella de cine de los años 30 y 40. Y todos proyectan sobre Stan. Al escribir el guion Kim Morgan y yo lo discutimos muy detalladamente y ella dijo que íbamos a incluir los arquetipos. La ingenua, la femme fetale y la del corazón de oro.

Rooney, ¿qué pensaste de estos personajes en el contexto del cine noir como género y lo que históricamente representa para las mujeres?

RM: No soy lo suficientemente inteligente como para hablar sobre el cine noir como género y lo que significa todo de esa manera, especialmente después de escuchar a Guillermo hablar sobre eso de una manera tan hermosa. Realmente aprecio que esos tres arquetipos estuvieran ahí. Muchas veces en el cine las mujeres se reducen a su arquetipo, pero solo estás viendo uno de esos. Y todas estas tres mujeres, aunque representan tres arquetipos diferentes, se sentían como personas completas. Creo que es realmente único tener esos tres arquetipos en una película de esta forma. No sé si he visto eso antes.

Rooney y Richard, sus personajes tienen que lidiar con la arrogancia de Stan. Entonces, ¿cuál fue lo que más les gustó explorar sobre sus respectivas dinámicas entre estos personajes?

RJ: Siempre me pregunté, ¿me cae bien Stan? No sé por qué eso seguía surgiendo y me di cuenta de que no lo necesitaba. Me caía bien cuando lo necesitaba, y cuando no, no. Este es un ser bastante egoísta y me pareció muy interesante. Hubo momentos en los que miraba a Stan y sentía una gran empatía por él. Y luego a veces lo miraba y pensaba que me gustaría aplastarlo. Nunca traté de elegir cuándo ocurrieron esos momentos. Simplemente parecían encontrar la forma de entrar y salir.

RM: Creo que lo hermoso de Molly es que tiene la capacidad de tener amor y compasión por cualquiera. Incluso en sus peores momentos, casi hasta la exageración y casi hasta su perdición, así que así es como pensaba sobre Stan. Pude amar todas las partes de él.

¿De qué manera esta historia que está llena de tontos y embusteros resuena más en la sociedad actual?

GDT: Hay personajes que significan para mí cosas diferentes. Creo que ese momento crucial en el que, en un nivel casi básico, la verdad y la ilusión, o la verdad y la mentira, dependen tanto de que seamos crédulos y seamos capaces de ser compasivos. Y creo que queríamos impregnar la película con la ansiedad de esta época. No queríamos hacer una película sobre el período. Queríamos hacerlo sobre ahora y este momento esencial en el que estamos y en el que tenemos que distinguir la verdad narrativa y la mentira narrativa con la realidad.