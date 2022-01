Sean Penn causa polémica al asegurar que los hombres se han "feminizado"

El actor no dudó en decir que los hombres de las nuevas generaciones no son masculino

Recientemente el actor estadounidense Sean Penn declaró que la cultura norteamericana había perdido su masculinidad y que, según su punto de vista, los hombres estaban demasiado feminizados, reportó People.

"Soy del club de los que creen que los hombres en la cultura norteamericana se han vuelto descabelladamente feminizados", dijo al diario The Independent. "No creo que siendo tosco o insensible o irrespetuoso hacia las mujeres tenga, o haya tenido, nada que ver con la masculinidad. Pero no creo que [para poder] ser justo con las mujeres, nos debamos convertir en ellas. Opino que los hombres, desde mi punto de vista, se han vuelto demasiado feminizados".

El actor reveló que se rodea de mujeres fuertes que entienden sobre la masculinidad, por lo que los hombres no deberían deshacerse de sus pantalones.

"Tengo a estas mujeres fuertes en mi vida que no toman la masculinidad como una señal de opresión hacia ellas", publicó el diario. "Creo que hay demasiados genes cobardes que llevan a la gente a renunciar a sus pantalones y a ponerse una falta".

Estas declaraciones se dan a más de tres años desde que el actor lanzara fuertes críticas hacia el movimiento social #MeToo, que insta a hacer público cualquier situación de abuso o acoso sexual.

Sean ignoró la seriedad de las acusaciones, hechas incluso por sus colegas, asegurando que bien podrían ser infundadas.