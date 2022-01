Mario Peguero: “Estar en Blacklist es un gran paso para mi carrera en Estados Unidos"

La disciplina, perseverancia y enfoque han sido las claves para que el actor y presentador Mario Peguero logre sus propósitos en la industria del entretenimiento de Estados Unidos.

Además de su desempeño como presentador en la cadena Telemundo 47 en Nueva York y su rol como actor en la compañía teatral Repertorio Español, hace pocos días los dominicanos pudieron verlo en el rol de Santiago en la famosa serie de televisión “Blacklist”, específicamente en el capítulo 164, que puede verse a través Netflix.

Mario Peguero habló para Diario Libre desde su residencia en New Jersey, Estados Unidos. Al referirse a su actuación en la serie, aseguró que se siente muy contento de poder llevar la bandera dominicana en alto.

“Yo participo en muchas audiciones para películas, teatro, comerciales o series. Tengo varios agentes que me mantienen en eso, por lo menos hago dos o tres audiciones a la semana. En noviembre me llegó la audición de ese personaje, cuando leí la descripción de Santiago (el personaje), sentí que me lo iban a dar. Grabé mi audición y al par de días le preguntaron a mi agente de mi estatus migratorio porque le había gustado, luego me confirmaron que el papel era mío. La noticia la recibí cuando estaba en el supermercado con mi esposa, allí me puse a brincar como loco”, reveló el actor.

Mario Peguero también se destaca en la compañía Repertorio Español (FUENTE EXTERNA)

Peguero, quien acumuló experiencia en la televisión y el cine cuando se encontraba en la República Dominicana, está consciente del significado que tiene para su carrera la oportunidad que le dieron para estar en la popular serie de la cadena NBC que protagoniza James Spader (Raymond “Red” Reddington).

“Estar en Blacklist es un gran paso para mí porque se trata de una de las series más vistas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Esto me ayuda mucho porque se trata del primer crédito que tengo dentro del mercado americano. Yo he hecho muchas cosas aquí para el mercado latino, en el que me siento muy bien, pero es el primer rol en un proyecto de esta magnitud”, reflexionó.

Recordó que fue muy emotivo ver el primero de los dos episodios en los que actuó. Se encontraba en su apartamento en compañía de su esposa. Ambos guardaron silencio y procedieron a grabar un video con su celular.

“Después de ver el episodio lo celebramos, fue un gran escándalo el que hicimos. Me gustó mucho. Un dato interesante es que los productores y el director me permitieron hablar en español, no me definieron la nacionalidad de Santiago, simplemente un latino, pero decidí que es dominicano. Es un personaje que aún no se ha desarrollado. Mientras siga con vida en la serie pues tendré la oportunidad de volver, aunque ya he participado en dos capítulos”.

Diario Libre difundió la noticia de su actuación en el primer capítulo. El público ha ponderado positivamente sus pasos en el arte en Estados Unidos.

“Estoy muy contento de la reacción de los dominicanos. Así de orgulloso me siento cuando veo a un dominicano que se destaca. En cada paso que he dado he sentido el respaldo en cada paso que doy. Aunque uno no está sonando todo el tiempo, cuando algo trasciende pues es muy bueno sentir el calor de la gente a través de las redes sociales o llamadas. Me sorprendió bastante la gran aceptación que tiene esta serie en la República Dominicana”, comentó.

Mario Peguero ha hecho un gran sacrificio familiar al instalarse en Estados Unidos y celebra que poco a poco va logrando su meta, aunque reconoce que aún le queda un gran trecho por recorrer. El próximo capítulo en el que aparecerá será transmitido en febrero próximo.

“Tuve una participación con el protagonista James Spader, un actor con una larga trayectoria en el cine y que se ha ganado el reconocimiento del público y de la industria. Estar en el mismo set, viéndolo actuar, para mí fue como una clase magistral, además de su buen trato personal. Te reitero que con estas dos participaciones me siento muy bien y estoy seguro de que este paso me abrirá otras puertas”, aseguró.

Peguero continúa desarrollando su trabajo en Telemundo y en la compañía teatral Repertorio Español.

Teatro y cine

Tras su ingreso a la compañía de teatro Repertorio Español en Nueva York, su talento allí ha sido reconocido en obras como “La Breve y Maravillosa Vida de Oscar Wao”, de Junot Díaz, así como en “Un Matrimonio a la Caribeña”, y en esta última fue galardonado por los premios ACE y LATA.

"“La noticia de que habían aprobado mi participación la recibí cuando estaba en el supermercado con mi esposa, allí me puse a brincar como loco...” " Mario Peguero Actor/presentador de TV “

En la actualidad está en los ensayos de “La Dama Boba” de Lope de Vega, en la que se meterá en la piel de Liseo. Esta obra se presentará a partir del 18 de febrero en el Repertorio Español.



“Cuando llegó la pandemia todos los teatros cerraron. Luego de un año y medio hemos regresado con estas obras en las que también participan muchos dominicanos. La siguiente obra de Lope de Vega es una comedia. Como te digo, paso a paso, vamos logrando cosas”, declaró.

El cine sigue en su agenda, su más reciente incursión es en la película “La Hembrita” de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, protagonizada por Cecilia García y Cuquín Victoria.

“Viajé dos veces a la República Dominicana para estar en esa película. Me llegó de sorpresa porque amo el trabajo de ambos, tuve la dicha de trabajar con Cecilia García y con don Cuquín Victoria. Fue una excelente experiencia para mí”.

Sacrificios

Mario Peguero confesó que entre los sacrificios que ha hecho para continuar su carrera en Estados Unidos, está el distanciamiento con sus hijos y la familia, pero afirmó que el esfuerzo va dejando buenos resultados.

“Mucha disciplina, fe en lo que uno quiere. Yo he sacrificado mucho, mis hijos están en la República Dominicana con mi madre. Prácticamente no tengo vida social, pero estoy feliz porque llegó un momento en mi vida en el que me propuse hacer las cosas que me hagan feliz, que me llenen y el sacrificio no me pesa porque mi presente y mi futuro son mi mayor consuelo, estoy tirando para adelante y abriéndole camino a todos los que se motiven a recorrer un camino similar o parecido al mío”, aseguró.