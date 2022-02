La trama de "Marry Me", la película que unirá a Jennifer López, Maluma y Owen Wilson

Como cada nuevo año, la cantante y actriz Jennifer López estrena una de varias películas, especialmente una que filmó en la pandemia.

Se trata de "Cásate conmigo" (Marry Me), la nueva comedia romántica que se prepara para llegar a los cines, donde debuta en la pantalla grande el cantante colombiano Maluma y vuelve a escena el actor Owen Wilson.

Sobre el nuevo filme, López, quien además es la productora, asegura que "entiendo cómo es esta vida”.

“La película literalmente se sitúa detrás del velo de lo que es ser una celebridad. Esta es también la primera vez que he podido hacer un álbum con la música de una película, que ha sido mi sueño. Es la primera vez que hago una película donde hay música desde Selena, y en esa oportunidad usaron la voz de Selena, así que yo nunca pude cantar”, destaca la productora latina.

La intérprete de "Dance again" luce un despampanante vestido de novia en la producción de Hollywood y quedó impresionada por la profundidad del guion de John Rogers, Tami Sagher y Harper Dill. “No hay nada de relleno en esta película; todo tiene un propósito real y es muy divertido”, comenta López.

“Como es un musical, tomo las comedias románticas, que me encantan, mi actuación, mi baile y mi canto, y los pongo juntos por primera vez. Eso ha sido emocionante para todos nosotros”.

¿De qué trata Marry Me? ¿Será un éxito de taquilla? A continuación, los detalles:

Sinopsis

El póster oficial de la película "Cásate conmigo" (Marry Me). (FUENTE EXTERNA)

Repleta de canciones de JLo como "Hustlers", "The Boy Next Door" y de la estrella colombiana Maluma, en la película "Cásate Conmigo" (Marry Me), López interpreta a la superestrella de la música Kat Valdez, y el galán de las cintas románticas Owen Wilson, quien ha participado "Wedding Crashers" y "Wonder", hace de Charlie Gilbert, un profesor de matemáticas —dos desconocidos que acuerdan casarse, y después se conocen.

La producción detalla en un comunicado que se trata de un romance improbable sobre dos personas diferentes que buscan algo real en un mundo donde el valor se basa en el número de likes y de seguidores.

"Cásate Conmigo es una historia de amor moderna sobre la celebridades, el matrimonio y las redes sociales", informaron.

Kat Valdez (Jennifer López) es pareja de la estrella de música Bastian (Maluma, en su debut cinematográfico). Mientras el éxito ineludible de Kat y Bastian, el tema musical “Marry Me” (“Cásate Conmigo”) sube en las listas de popularidad, ellos están a punto de casarse ante sus fans en una ceremonia que se transmitirá a través de múltiples plataformas.

Charlie Gilbert (Wilson), el divorciado profesor de matemáticas de secundaria, ha sido arrastrado al concierto por su hija Lou (la actriz de Big Little Lies, Chloe Coleman) y su mejor amiga Parker (Sarah Silverman, de I Love You, America, de Hulu).

Cuando Kat se entera, segundos antes de la ceremonia, de que Bastian la ha engañado, su vida da un vuelco y sufre un colapso nervioso en el escenario, y se cuestiona el amor, la verdad y la lealtad. Mientras su mundo entre las nubes se desmorona, se cruza con un extraño —un rostro entre la multitud.

Si lo que sabes te decepciona, quizás lo que no sepas sea la respuesta, y así, en un momento de inspiradora locura, Kat elige casarse con Charlie. Lo que comienza como una reacción impulsiva, se convierte en un romance inesperado. Pero mientras las fuerzas conspiran para separarlos, surge la pregunta universal: ¿Pueden dos personas de mundos tan diferentes salvar el abismo entre ellos y construir un lugar al que ambos pertenezcan?

En la película también actúan John Bradley, de Game of Thrones, en la piel de Colin, el mánager de Kat, y Michelle Buteau como la asistente de Kat.

Cásate Conmigo es dirigida por Kat Coiro con un libreto de John Rogers y Tami Sagher (30 Rock, de la NBC) y Harper Dill y está basada en la novela gráfica de Bobby Crosby.

La película la producen la propia cantante de origen boricua y Elaine Goldsmith-Thomas a través de Nuyorican Productions, la compañía de producción de López; John Rogers, de Kung Fu Monkey Productions; y Benny Medina (Hustlers, The Fresh Prince of Bel-Air).

Los productores ejecutivos de la cinta son Alex Brown (Hustlers), Willie Mercer (Believer), Pamela Thur (Hustlers) y J.B. Roberts (Kings of Con).

Cásate Conmigo fue filmada en la ciudad de Nueva York y sus alrededores.