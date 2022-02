Así reaccionó Sebastián Yatra por nominación al Óscar en "Mejor canción"

El famoso cantante colombiano Sebastián Yatra saltó de alegría al enterarse de su nominación a los Premios Óscar como "Mejor canción" por el tema "Dos oruguitas", que interpreta en la película de Disney "Encanto".

Este martes, la Academia de Hollywood reveló los nominados para la edición número 94 de los Premios de la Academia, que se celebran el 27 de marzo en el Dolby Theathre de Los Ángeles, Estados Unidos.

El nombre de la producción de Disney que se inspira en la familia Madrigal aparece en la categoría "Mejor canción original".

El cantautor de 27 años que ha popularizado otros éxitos como "Un año más" y "Pareja del año" estaba sentado junto al televisor esperando la noticia junto a su equipo de trabajo. Desde que escuchó su nombre saltó del mueble recibiendo las felicitaciones de los presentes. Es la primera vez que una interpretación suya entra al cuadro de candidatos al premio más importante del cine.

“Colombia, estamos nominados al Óscar”, escribió en su perfil oficial de Instagram, en el que cuenta con 29 millones de seguidores, publicación que acompañó con un video de su celebración.

"Dos oruguitas" fue compuesto por el puertoriqueño Lin-Manuel Miranda y cantada por el colombiano Sebastián Yatra.

La cinta que resalta las costumbres colombianas recibió otras dos nominaciones: "Mejor Película animada", compitiendo con ‘Flee’, ‘Luca’, ‘The Mitchells vs The Machines’ y ‘Raya and the Last Dragon’.

"El poder del perro" es la cinta más nominada, en 12 renglones, seguida de ‘Dune con 10 y Belfast’, con siete y la reciente de Netflix "No miren arriba", protagonizan por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, recibió cuatro nominaciones.

