Jennifer López regresa con amor y estilo a la gran pantalla

Esta semana se estrena “Marry Me”, la nueva comedia romántica de la cantante y actriz Jennifer López en la que debuta en la pantalla grande el cantante colombiano Maluma y vuelve a escena el actor Owen Wilson.

Repleta de canciones de JLo como "Hustlers", "The Boy Next Door" y de la estrella colombiana Maluma, en la película "Cásate Conmigo" (Marry Me), López interpreta a la superestrella de la música Kat Valdez, y el galán de las cintas románticas Owen Wilson, quien ha participado "Wedding Crashers" y "Wonder", hace de Charlie Gilbert, un profesor de matemáticas —dos desconocidos que acuerdan casarse, y después se conocen.

Sobre el nuevo filme, López, quien además es la productora, asegura que " La película literalmente se sitúa detrás del velo de lo que es ser una celebridad. Esta es también la primera vez que he podido hacer un álbum con la música de una película, que ha sido mi sueño. Es la primera vez que hago una película donde hay música desde Selena, y en esa oportunidad usaron la voz de Selena, así que yo nunca pude cantar”.

“Marry me” es dirigida por Kat Coiro con un libreto de John Rogers y Tami Sagher (30 Rock, de la NBC) y Harper Dill y está basada en la novela gráfica de Bobby Crosby.