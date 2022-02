6 películas imprescindibles de San Valentín

Pride and Prejudice (Netflix)

Esta adaptación de la novela del mismo nombre escrita por Jane Austen ha sido dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn, Donald Sutherland, Judi Dench y Rosamund Pike. Saltan chispas cuando la enérgica Elizabeth Bennet (Keira Knightley) conoce al soltero, rico y orgulloso señor Darcy (Matthew Macfadyen) quien, a regañadientes, se enamora de una mujer por debajo de su clase. Ahora queda ver si ellos superan su propio orgullo y prejuicio para dejarse llevar por el amor.

10 Things I hate about you (Disney+)

Esta adaptación moderna de “La fierecilla domada” de William Shakespeare es dirigida por Gil Junger y protagonizada por Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik. Bianca (Larisa Oleynik) es una adolescente popular no puede tener una cita hasta que Kat (Julia Stiles), su malhumorada hermana mayor, también tenga una. Todo cambia cuando Cameron (Joseph Gordon-Levitt), el chico nuevo de la escuela se le ocurre una idea para poder salir con Bianca: contratar a Patrick (Heath Ledger) para que salga en una cita con Kat.

Before Sunset (HBO Max)

Esta es la segunda película de la aclamada trilogía “Before…” del director Richard Linklater la cual es protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy, quienes también colaboraron con Linklater para escribir el guion. Nueve años después de la mágica noche en la que Jesse (Ethan Hawke) y Celine (Julie Delpy) se conocieron por primera vez, ellos se reencuentran en la etapa francesa de la gira para promocionar la nueva novela de Jesse. Él de inmediato decide dejarlo todo para pasar el resto del día junto a Celine paseando por las calles de Paris.

Casablanca (HBO Max)

Este clásico filme dirigido por Michael Curtiz y protagonizado por Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid y Claude Rains se una una de las películas mejor valoradas de la cinematografía estadounidense y también es considerada una de las mejores películas románticas de la historia del cine. Rick Blaine (Humphrey Bogart) es el cínico dueño de un café estadounidense expatriado lucha por decidir si ayudar o no a su ex amante Ilsa Lund (Ingrid Bergman) y a su esposo fugitivo a escapar de los nazis en el Marruecos francés.

I want you back (Amazon Prime Video)

Esta nueva comedia romántica dirigida es por Jason Orley y protagonizada Charley Day, Jenny Slate, Isabel May, Scott Eastwood, Jami Gertz y Gina Rodriguez. Aquí conocemos la historia de Peter (Charley Day) y Emma (Jenny Slate), dos treintañeros que recientemente fueron abandonados por sus respectivas parejas, pero ellos no están listos para rendirse. Ahora, al ver que ambos viven la misma situación, ellos han decidido unirse para sabotear las nuevas relaciones de sus ex con la esperanza de que van a recuperarlos para siempre.

A través de mi ventana (Netflix)

Esta popular película española dirigida por Marçal Forés y protagonizada por Clara Galle, Julio Peña, Hugo Arbués, Eric Masip y Natalia Azahara es una adaptación del libro de la escritora venezolana Ariana Godo. Raquel (Clara Galle) es una joven que lleva toda la vida enamorada de Ares (Julio Peña), su atractivo y misterioso vecino de al lado, y está dispuesta a todo para lograr que él se enamore de ella. Todo se complica cuando el joven Ares se da cuenta de que también siente algo por ella a pesar de las objeciones de su familia.