Condenan aspirante a actor por organizar estafa bajo esquema Ponzi

Zachary Horwitz, un aspirante a actor, fue sentenciado a 20 años en una prisión federal este lunes por ejecutar un esquema Ponzi masivo que recaudó al menos $650 millones de inversionistas en acuerdos falsos de licencias de películas de Hollywood.

Además, Horwitz, de 35 años, deberá pagar 230 millones de dólares en restitución por los daños.

Los fiscales alegaron que, de 2014 a 2019, Horwitz obtuvo cientos de millones de dólares en préstamos para su compañía cinematográfica, 1inMM Capital LLC, afirmando falsamente que el dinero se usaría para comprar derechos de distribución de películas que luego tendrían licencia para su distribución a plataformas de transmisión. como Netflix y HBO.

En cambio, Horwitz usó parte del dinero para pagar a inversionistas anteriores en un clásico esquema Ponzi y para apoyar un estilo de vida que apareció comprar una casa de US$6 millones, dijeron los fiscales.

Más de 200 inversionistas, incluidos tres de los amigos universitarios más cercanos de Horwitz y sus familiares, perdieron alrededor de $230 millones, dijeron las autoridades.

Horwitz había aparecido en varias películas, generalmente en papeles pequeños, bajo el nombre de Zach Avery, tales como The Devil Below (2021) y You’re Not Alone (2020).