Razzie 2022: los premios a lo peor del cine ya tienen sus nominaciones

Así como ya se conocieron los nominados a los Premios Oscar, también conocemos a los nominados a los Premios Razzies 2022. En este caso, se premia -¿o castiga?- lo peor del cine en el año.

Encabeza la lista de nominaciones Diana: The Musical, con 9 nominaciones; seguida de The Woman in the Window, con 5 nominaciones. Ambas cintas están en Netflix.

Este año hay una categoría especial que es la de Peor actuación de Bruce Willis en una película de 2021, con ocho nominaciones por ocho películas en las que participó: American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Escape Plan y Survive the Game.

Lista completa de nominaciones a los Premios Razzie 2022:

Peor película

Lady Di: El Musical

Infinite

Karen

Space Jam: New Legacy

La mujer en la ventana

Peor actor

Scott Eastwood / Dangerous

Roe Hartrampf / Lady Di: El Musical

LeBron James / Space Jam: Nuevas leyendas

Ben Platt / Querido Evan Hansen

Mark Wahlberg / Infinite

Peor actriz

Amy Adams / La mujer en la ventana

Jeanna de Waal / Lady Di: El Musical

Megan Fox / Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning / Karen

Ruby Rose / Una noche de venganza

Peor actriz de reparto

Amy Adams / Querido Evan Hansen

Sophie Cookson / Infinite

Erin Davie / Lady Di: El Musical

Judy Kaye / Lady Di: El Musical

Taryn Manning / Every Last One of Them

Peor actor de reparto

Ben Affleck / El último duelo

Nick Cannon / Ladrones de élite

Mel Gibson / Dangerous

Gareth Keegan / Lady Di: El Musical

Jared Leto / La casa Gucci

Peor pareja en pantalla

Cualquier miembro del reparto y cualquier letra / Lady Di: El Musical

LeBron James & cualquier personaje de dibujos / Space Jam: Nuevas leyendas

Jared Leto & o bien su cara de látex, su ropa friki o su ridículo acento / La casa Gucci

Ben Platt & y cualquier otro personaje que piense que cantar todo el rato es normal / Querido Evan Hansen

Tom & Jerry / Tom & Jerry

Peor dirección

Christopher Ashley / Lady Di: El Musical

Stephen Chbosky / Querido Evan Hansen

“Coke” Daniels / Karen

Renny Harlin / Ladrones de élite

Joe Wright / La mujer en la ventana

Peor guion

Lady Di: El Musical

Karen

Ladrones de élite

Twist

La mujer en la ventana