“Así Ganamos”, una alternativa a los típicos modelos de campañas políticas

¿Cuál es la realidad del proselitismo político en la República Dominicana? ¿Existen alternativas menos costosas a los típicos modelos de campañas políticas? Estos y otros temas se exploran en “Así Ganamos”, documental educativo creado por el equipo de Minervas Producciones, el cual está compuesto por Alexandra Santana (producción), Violeta Lockhart (dirección y guion) y Virginia Antares (guion). En el 2020 este proyecto recibió el premio del Fondo para la Promoción Cinematográfica (Fonprocine) en 2020, fue uno de los 14 proyectos seleccionados por el Programa Ibermedia para participar en el taller de “Los Proyectos Cinematográficos de Atitlán” y en el 2021 también fue seleccionado para representar al país en el Marché du Film de Cannes. Actualmente, este grupo de cineastas y comunicadoras dominicanas ha lanzado una campaña de recolección de fondos o crowdfunding para iniciar el rodaje de “Así Ganamos”.

¿Cómo surgió la idea de “Así Ganamos”?

Violeta Lockhart: La idea surgió al participar como voluntarias en la campaña de la buena política que llevó a José Horacio Rodríguez como diputado, nos pareció que era necesario dejar constancia de un hecho sin precedentes como fue la construcción de una campaña colectiva, con uso eficiente de los recursos, transparencia y propuestas fundamentadas en el bien común y los Derechos Humanos.

Alexandra Santana: Durante la campaña de la Buena Política Virginia me comentó que quería hacer un documental de seguimiento de todo el proceso, pero por un tema de disponibilidad de recursos humanos y económicos no fue posible en aquel momento articular la producción de una película. Lo que sí se hizo fue registrar con fotos y videos momentos claves del proceso que hoy nos sirven de material de archivo para dar contexto.

Virginia Antares: Cuando empezamos la campaña de la Buena Política sabíamos que si ganábamos estaríamos logrando algo que hasta entonces se suponía imposible: una diputación desde un partido minoritario y con muy pocos recursos. Por eso se me ocurrió que sería valioso documentarlo y compartí la idea con varias personas del mundo del cine, entre ellas Alexandra, quien se entusiasmó, asumió el proyecto y tuvo la genial idea de pensar en Violeta como directora.

¿Minervas Producciones fue creada como consecuencia de querer realizar este documental? ¿Qué otro tipo de producciones podemos esperar de ustedes?

VL: Minervas Producciones surge como consecuencia de “Así Ganamos”, sin embargo, no se limita a este tipo de producciones, para mí es una evolución de una idea que llevaba conmigo desde que era estudiante de Comunicación Social y hacía cortometrajes en la PUCMM, donde prácticamente el 95% éramos mujeres, lo que despertó un deseo de hacer cine con perspectiva de género y desarrollar proyectos en colectivo. Yo vengo del mundo de la ficción, mi deseo es navegar entre el documental y la ficción apelando por llevar historias que trasciendan por los personajes y las historias de carácter social, cultural y político. Se pueden esperar tanto historias de ficción y documental en distintos formatos de duración, cortometrajes, largometrajes y series, de otras realizadoras y realizadores.

AS: Sí, la casa productora nace para amparar la realización de este documental, pero luego nos dimos cuenta de que queríamos seguir trabajando juntas, producir más películas y apoyar a otras realizadoras y de ahí surge Minervas en plural.

Al realizar la investigación previa a comenzar a filmar el documental, ¿cuál fue el dato que más las impactó?

VL: Para mí fue descubrir la cantidad de movimientos ciudadanos similares que hay en la región latinoamericana y el mundo, donde existe apatía por los temas políticos, pero a la vez hay focos de esperanza, con candidaturas y campañas que apuestan por modelos de financiación distintos. De igual forma entender que este fenómeno se dio por una coyuntura y por las movilizaciones sociales de los últimos 20 años.

AS: La cantidad de dinero que se invierte en las candidaturas a la diputación en la República Dominicana es un dato que llama a preocupación, porque sencillamente las hace inaccesibles para la mayoría de la ciudadanía y el otro dato cualitativo que me preocupa es la apatía generalizada, la falta de esperanza que sentimos la mayoría de los dominicanos y dominicanas.

VA: Uno de los datos más impactantes para mí es la cantidad de dinero que se gasta en campañas electorales. Cuando iniciamos este camino aprendimos que normalmente ganar una diputación en el Distrito Nacional cuesta de 20 a 50 millones de pesos. ¡Una locura! La campaña de José Horacio lo logró con menos de 5 millones a lo largo de todo un año.

¿Qué nos pueden decir de la experiencia de llevar este documental al Marché du Film de Cannes? ¿Cómo reaccionó un público extranjero ante los detalles de la historia que cuentan?

VL: Fue una gran experiencia pues la DGCINE auspició un taller para los proyectos dominicanos seleccionados donde “Así Ganamos” creció como proyecto cinematográfico, pues pasó de ser algo que veíamos con impacto local, a tener una conexión con el panorama político mundial y las oportunidades que tiene en el mercado internacional. La presentación la hicimos desde el Congreso Nacional, lo que causó un gran impacto pues mostraba algo que la audiencia no siempre ve de cerca, y precisamente ese es uno de los propósitos del documental, acercar a la ciudadanía a estos espacios.

AS: Tuvimos la oportunidad de representar al país en este mercado en junio del 2021, que, aunque fue online, sentíamos la presión de saber que hablábamos a una sala llena de expertos de la industria, programadores de festivales, distribuidores, agentes de venta, productores, etc. El encuentro generó preguntas y conexiones importantes con profesionales, con algunos de los cuales mantenemos comunicación y damos seguimiento sobre los avances del documental. Esa reacción del público extranjero podremos apreciarla mejor con la proyección de la película en festivales y salas internacionales, porque un pitch es un ejercicio de venta muy breve que no da espacio para entrar en detalles de la historia.

¿Hasta ahora cuál ha sido el mayor desafío de filmar este documental?

VL: El financiamiento, al tratarse de un tema político electoral.

AS: El mayor desafío ha sido la gestión de financiamiento. Imagínate, es un documental político y hecho por mujeres, doble reto. Decidimos segmentar las partidas y abrimos una plataforma de recolección de fondos (crowdfunding) propia en www.minervasfilmrd.com para gestionar sólo los recursos para filmar la película. Gracias al apoyo de 52 donantes y dos inversionistas que aprovechando el incentivo del art.34 (108-10) están invirtiendo en el proyecto, pero todavía necesitamos que más y más personas se sumen a apoyarnos.

VA: Ha sido una experiencia muy linda y enriquecedora, sobre todo por la satisfacción que da el trabajo en equipo con personas que comparten una misma pasión y los mismos valores. El mayor desafío, sin duda alguna, ha sido la recaudación de fondos, pero aún eso lo hemos convertido en una experiencia innovadora y de mucho aprendizaje.

¿Cómo llegaron a la decisión de optar por el crowdfunding para hacer este filme? ¿Lo repetirían con una futura producción?

VL: Por el mismo desafío de conseguir financiación a través de inversionistas con la Ley y también como forma de emular lo que fue la campaña de la buena política, entendimos que el documental tenía el mismo espíritu colectivo, por lo que queremos que la ciudadanía se sienta parte y entienda que este tipo de memoria nos pertenece a todos y todas.

AS: El sentido de colectividad es parte de la narrativa de esta película y nos dimos cuenta que era importante involucrar a la ciudadanía, y en una plataforma propia para no duplicar esfuerzos de marketing. Creo que sí lo repetiría, especialmente luego de esta experiencia y los aprendizajes, una futura campaña la haremos mucho mejor. Además, el crowdfunding es una excelente herramienta para apoyar las primeras películas de cineastas y queremos poner esta plataforma a disposición de mujeres con sus primeros proyectos.

Han comentado que los fondos que genere la distribución y comercialización del documental serán utilizados para apoyar candidaturas de mujeres progresistas en el país. ¿Ustedes tendrán algún tipo de control en cómo se utilicen esos fondos?

VL: Para este tipo de candidaturas pretendemos dar un acompañamiento no solo con los fondos sino también con el voluntariado que viene de la experiencia de la campaña de 2020, pues queremos replicar la transparencia y la eficiencia de uso de los fondos.

AS: Es correcto. Queremos apoyar candidaturas de mujeres que siguen siendo las minorías en prácticamente todos los roles de Estado. Esta película es una producción de impacto que está siendo apoyada por la ciudadanía y queremos cerrar el proceso devolviendo parte de ese apoyo a la sociedad misma.

VA: Apoyaremos candidaturas que repliquen el modelo de campaña que compartiremos en el documental, incluyendo la rendición de cuentas como elemento central. Eso significa que la transparencia será un prerrequisito y que todo el mundo podrá saber cómo se utilizarán los fondos que el documental pueda donar.

¿Cuáles son los planes de distribución de “Así Ganamos” en República Dominicana?

VL: Además de agotar la ruta de festivales, queremos organizar un circuito que impacte todas las provincias del país, para que podamos impulsar la conversación de cara a las elecciones de 2024, sobre el tipo de campañas que tenemos y nos merecemos, con el fin de que se traduzca en mejores representantes.

AS: Nos interesa que la película tenga su estreno en salas de cine comerciales, pero también que pueda articular un circuito de distribución alternativo que le permita viajar por las 32 provincias del país y generar espacios de interacción con su audiencia.