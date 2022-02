Las distintas caras de Batman en la gran pantalla

Con la llegada de “The Batman” tenemos una vueva interpretación de Batman, uno de los personajes más icónicos de la industria de los cómics y uno de los más reconocidos en todo el mundo. En esta ocasión es Robert Pattinson quien asume la capucha del Caballero Oscuro, pero como no es el primero, ni será el último en hacerlo, pasaremos lista de algunos de los actores que han tenido el privilegio de darle vida a este héroe nocturno en la gran pantalla y presumir del hecho de que han podido decir “yo soy Batman”.

Antes de comenzar hay que aclarar que Batman apareció por primera vez en la gran pantalla interpretado primero por Lewis Wilson “Batman” (1943) y luego por Robert Lewery “Batman and Robin” (1949), pero estos eran seriales cinematográficos que funcionaban más como series de varios capítulos que se emitían los sábados en las mañanas en las salas de cine, ya que se trata de una época previa a la televisión. Aquí nos concentraremos solo en los largometrajes dedicados a Batman.

Adam West

La primera película oficial de Batman se estrenó en 1966 y fue una adaptación del mismo nombre de la popular serie de televisión que era emitida en la cadena televisiva de ABC. Ambas producciones fueron protagonizadas por Adam West, quien interpretó a un Hombre Murciélago serio e inteligente a pesar del tono ligero y a veces cómico de las historias en las que apareció.

Michael Keaton

A finales de la década de los 80 e inicio de los 90 el cineasta Tim Burton presentó un Caballero Oscuro totalmente diferente a la infantil versión de los 60 y más influido por los cómics de creadores como Frank Miller, Dennis O'Neil y Neal Adams. En esta ocasión Batman fue interpretado por Michcael Keaton, actor que hasta ese momento era mejor conocido por su participación en comedias, pero que les demostró a todos que era la persona indicada para interpretar al héroe encapuchado Primero en “Batman” (1989) y luego en “Batman Returns” (1992).

Val Kilmer

La saga iniciada por Tim Burton sería continuada por el cineasta Joel Schumacher con la película “Batman Forever” (1995), pero en esta ocasión Michael Keaton se negó a regresar después de haber leído el guion del filme. Él fue reemplazado por Val Kilmer, quien hizo una interpretación aceptable, pero que no pudo hacer nada para rescatar una historia superficial con un tono exageradamente pintoresco. Aun Así, la película fue un éxito comercial.

George Clooney

La saga de Burton y Schumacher concluyó en 1997 con el estreno de “Batman & Robin”, película que no contó con el regreso de Kilmer en el papel titular, ya que este se quejó de que en la entrega anterior a su personaje o se le trató tan bien como a los villanos. En esta ocasión George Clooney asumió el traje del Hombre Murciélago, pero esta producción fue muy inferior a las tres anteriores y hasta el mismo Clooney admitió que se sentía avergonzado por su interpretación del héroe. Al filme no le fue tan mal en la taquilla, pero fue devastada por la crítica y los fans.

Christian Bale

Pasaron casi diez años antes de que Batman volviera a la gran pantalla, pero cuando lo hizo fue todo un evento gracias a la trilogía del cineasta inglés Christopher Nolan, quien optó contar una versión más aterrizada y dramática desde los orígenes del personaje. Esta nueva saga inició con “Batman Begins” en el 2005 y en esta ocasión el héroe fue interpretado por el versátil actor Christian Bale, quien se ganó el voto tanto de la crítica como de los fans. Gracias al éxito de este filme, Bale tuvo la oportunidad de volver al interpretar a Batman en “The Dark Knight” (2008) y “The Dark Knight Rises” (2012) antes de dejar el personaje.

Ben Affleck

Ben Affleck fue el actor que más recientemente interpretó al Caballero Oscuro en la gran pantalla, pero de una manera distinta a los demás actores. Affleck no fue Batman en su propia película, sino que, como parte del Universo Extendido de DC. Su primera aparición fue en “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016), filme que es una secuela de “Man of Steel” (2013), el nuevo origen de Superman,) y para luego aparecer brevemente en “Suicide Squad” (2016). El Batman de Affleck tuvo un papel protagónico en “Justice League” (2017) y “Zack Snyder's Justice League” (2021) y se rumorea que aparecerá por última vez en “The Flash” (2022). La versión del Caballero Oscuro de Affleck era un héroe más viejo, cínico y cansado después de pasar años luchando contra el crimen, pero no se le dedicó una película propia para realmente explorar esta encarnación del personaje.