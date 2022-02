¿Serán ellos? Fuerte rumor confirmaría el elenco de Fantastic Four

Desde 2019 que Marvel confirmó que reiniciará, ahora dentro de su Universo Cinematográfico, una de sus principales franquicias. Es que Fantastic Four es la familia más tradicional de la Casa de las Ideas y ya ha tenido algunas adaptaciones al cine, aunque poco bien recibidas.

Fue el propio Kevin Feige el que lo anunció en su momento en el Investor Day de Disney, así como también confirmó a Jon Watts en la dirección. Watts viene de dirigir la trilogía de Spider-Man de Tom Holland, con un éxito abrumador.

Ahora, con el inminente estreno de Dr. Strange in the Multiverse of Madness, la llegada de los 4 Fantásticos parece estar cada vez más cerca. Es que podría ser la primera oportunidad para presentarnos a Reed Richards, también conocido como Mr. Fantastic. Y ahora se filtró el supuesto cast para este cuarteto.

Quiénes serán los 4 fantásticos de Marvel

¡RUMOR! Este sería el supuesto cast de 'FANTASTIC FOUR' según una fuente que dió información a Mutante y Orgulloso que se demostró hoy real con el tráiler de 'DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS' pic.twitter.com/hlAZHNCiRz — QuidVacuo #DoctorStrange (@QuidVacuo_) February 14, 2022

Reed Richards: el rumor, cada vez más fuerte, es que finalmente veremos a John Krasinski, creador de la saga A Quiet Place y uno de los protagonistas de The Office.

Sue Storm: Elizabeth Lail, más conocida por su interpretación de Beck de la impactante y popular serie de Netflix, You.

Human Storch: Rudy Pankow, protagonista de Outer Banks. También está en el elenco de Uncharted.

Ben Grimm: quizás el papel más sorprendente, porque todos los cañones apuntan a que estará a cargo de Seth Rogen.