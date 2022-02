¡Lo desmintió! Patrick Stewart negó su participación en Doctor Strange 2

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es el estreno más esperado de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Es que tras lo que se vio en Spider-Man: No Way Home, la llegada de los multiversos abrió un abanico de posibilidades.

Y con el estreno del último trailer, las expectativas subieron por las nubes. Es que todo indica que se terminó confirmando el regreso de Patrick Stewart, repitiendo el papel de Charles Xavier que realizó en la franquicia de X-Men. Sin embargo, ahora él lo ha negado.

“La gente ha estado imitando mi voz desde que subí al escenario hace 60 años. Por lo tanto, no puedo ser responsable de esto", dijo en una entrevista con Comic Book.

Los fanáticos dudan de estas palabras, principalmente con el antecedente de Andrew Garfield que durante un año estuvo negando su participación en No Way Home.

Y tú, ¿Crees que Stewart si regresará?